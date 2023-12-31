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        Haberler Dünya Bulgaristan ve Romanya'nın 31 Mart'tan itibaren deniz ile hava yoluyla Schengen bölgesine dahli onaylandı

        Bulgaristan ve Romanya'nın 31 Mart'tan itibaren deniz ile hava yoluyla Schengen bölgesine dahli onaylandı

        Bulgaristan ve Romanya'nın 2007 başında Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmalarının ardından yıllardır bekledikleri Schengen bölgesine katılım hedeflerinde önemli bir ilerleme sağlandı. İki ülkenin 31 Mart 2024 tarihinden itibaren deniz ve hava yoluyla Schengen'e dahil olacakları bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:59
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        Bulgaristan ve Romanya Schengen bölgesine dahil oldu
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        AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, üye ülkelerin Bulgaristan ve Romanya ile deniz ve hava yollarından girişlerde 31 Mart'tan itibaren sınır kontrollerinin kaldırılması konusunda oybirliği sağladığı fakat kara sınırlarından girişlerde de kontrollerin kaldırılması için yeni bir karara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

        Bulgaristan ve Romanya, Schengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı.

        Macaristan, TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğal gazına uyguladığı transit geçiş ücretini artırmak isteyen Bulgaristan'ı geri adım atması konusunda uyarmış, aksi takdirde Schengen bölgesine girişine engel olacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Sofya yönetimi, Rus gazına ilave transit ücreti getirmek için yasal düzenleme yapma planından vazgeçmişti.

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        Uzun süredir iki ülkenin Schengen'e katılmasına göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle direnç gösteren Hollanda da istediği şartların karşılanmasını gerekçe göstererek aralık ortasında itirazını geri çekmişti.

        Son olarak Avusturya ile müzakerelere yoğunlaşan Bulgaristan ve Romanya, 28 Aralık'ta deniz ve hava yoluyla katılım konusunda anlaşma sağlandığını, karadan katılım için ise müzakerelerin süreceğini duyurmuştu.

        Bulgaristan, Romanya, İrlanda ve Kıbrıs Rum kesimi hariç 23 AB üyesiyle Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsayan Schengen bölgesi içinde, istisnalar dışında sınır kontrolleri bulunmuyor.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Avrupa Birliği
        #bulgaristan
        #Romanya
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