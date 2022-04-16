İlk çağdaş sanat belgeseli 0:00 / 0:00

AA

Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği, Türkiye'nin ilk çağdaş sanat belgeseli olma özelliğini taşıyan 'Crossroads' adlı belgesel, İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Belgesel kategorisinde yarışıyor.

Belgeselin yapımcısı Bulut Reyhanoğlu, gösterim öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'de çağdaş sanatı temsil eden 4 farklı disiplinden sanatçılar Gülay Semercioğlu, Seçkin Pirim, Candaş Şişman ve Sinan Logie ile çalıştıklarını söyledi. Reyhanoğlu, belgeselin duyurulması ve ilgililerce izlenmesini arzu ettiğini belirterek, "Çağdaş sanatla ilgili haber belgeselleri yapıldı ama bu belgeselin öne çıkan özelliği sinema diliyle anlatılması. O yüzden bir sinema ekibi kuruldu, 6 aylık bir kurgu dönemi vardı. Sinemaseverleri kurgusal sinema diliyle çekilmiş bir belgesel bekliyor" dedi.

Bulut Reyhanoğlu

Yurt dışında birkaç festivalden gösterim davet aldıklarını belirten Bulut Reyhanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim en büyük amacımız Türk sanatının ve sanatçısının uluslararası alanda duyurulmasına katkı sağlamak. Sinemada belgeselin içinde yönetmenimiz Mahmut Fazıl Coşkun'un da bir sanatı var. Arkada bir İstanbul şehri var. Sanatçılarımızın bu şehirden nasıl etkilendiklerini, sanatlarını nasıl yansıttıklarını anlatmaya çalıştık. Türkiye'de bugün Doğu ile Batıyı birleştiren çağdaş bir sanat anlayışı var. Bunu da göstermek istedik.

Kreatif ve ana yapımcılığını Vanessa Medini'nin de üstlendiği 'Crossroads', 4 farklı disiplindeki sanatçının Doğu ve Batı kültürlerini harmanladıkları üretim pratiklerine ışık tutarak, Türk çağdaş sanatının ve sanatçısının dünya çapındaki bilinirliğini artırmayı hedefliyor.