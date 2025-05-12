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        Haberler Spor Futbol Bundesliga'da izdiham: 26 taraftar yaralandı - Futbol Haberleri

        Bundesliga'da izdiham: 26 taraftar yaralandı

        Hamburg'un 7 yıl sonra Bundesliga'ya yeniden yükselmesinin ardından gerçekleştirilen kutlamada taraftarların sahaya girmesi nedeniyle izdiham yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:23 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:23
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        Bundesliga 2'nin 33. haftasında Hamburg'un evinde SSV Ulm 1846'ı 6-1 yenerken, taraftarların sahaya girmesi nedeniyle yaşanan izdihamda yaralananlar oldu.

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        Alman Haber Ajansının (DPA) Hamburg İtfaiye Departmanı'na dayandırdığı haberde, yaşanan izdiham sonrası 26 Hamburg taraftarı hastaneye kaldırılırken, bir kişinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

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        Henüz maç devam ederken yaşanan olaylarda maçın bitimine dakikalar kala bazı taraftarlar, tribünden sahaya doğru yönelerek reklam panolarını devirdi.

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        Polis, taraftarların soyunma odası koridorlarına girmesini engellemek zorunda kaldı.

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        Ligin bitimine 1 hafta kala Hamburg, Köln'ün 1 puan önünde 59 puanla lider durumda bulunuyor.

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