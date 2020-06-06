Bayern Münihli futbolcular, "Siyahilerin Hayatları Önemlidir" yazılı kol bandıyla sahaya çıkarken, Borussia Dortmund ile Hertha Berlinli oyuncular ise eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için milli marş okunurken ayakta durmayı reddederek bir dizini yere koyduğu tarihi hareketi maç öncesinde orta sahada toplanarak tekrar etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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