'Bungalov evler çalındı' iddiasına yanıt

Çatalca’da alacak verecek meselesi yüzünden 5 adet bungalov alan vatandaşların evleri, havuzlarıyla birlikte çalındığı iddia edilmişti. Çatalca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çatalca ilçesi Akalan Mahallesi'nde 5 adet bungalov ev ve havuzun çalındığı yönünde yapılan haberlerin sosyal medya mecralarında paylaşıldığı görülmektedir. Emniyet birimlerimizin konuya ilişkin yaptığı çalışma sonucunda; iddiaların asılsız olduğu, 25 Mart 2024 tarihinde evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır” denildi.

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