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Haberler Gündem Başkanlarla 10 Bin Adım BUNU DA GÖRDÜK! SON DAKİKA: Kaçak göçmenler 'folyoya sarılı' halde yakalandı! - HABERLER
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Atatürk Havalimanı'ndaki TIR'da folyoya sarılı 2 kaçak göçmen yakalandı

Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde bir TIR'ın dorsesinde kendilerini alüminyum folyoya sardıkları belirlenen 2 kaçak yakalandı. Kaçak göçmenlerin, X-RAY cihazlarıyla yapılacak kontrollerde vücut ısılarının belli olmaması için bu yönteme başvurduğu öğrenildi

BUNU DA GÖRDÜK! SON DAKİKA: Kaçak göçmenler 'folyoya sarılı' halde yakalandı! - HABERLER
Atatürk Havalimanı'ndaki TIR'da folyoya sarılı kaçak göçmenler!
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DHA

İstanbul'da 8 operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken 123 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlardan birinde Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde bir TIR'ın dorsesinde X-RAY cihazlarıyla yapılacak kontrollerde vücut ısılarının belli olmaması için kendilerini alüminyum folyoya sardıkları belirlenen 2 kaçak yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran ve 9 Temmuz tarihleri arasında, göçmen kaçakçılığına karşı yapılan 8 operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonlar kapsamında 123 kaçak göçmen de yakalandı. Operasyonlarda 3 minibüs, otobüs, 10 adet kamp malzemesi, 2 deniz aracı, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 215 lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı 8 ayrı operasyonda gözaltına alınanların 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında şebeke liderinin de bulunduğu 8 kişi ise tutuklandı.

FOLYAYA SARILI GÖÇMENLER YAKALANDI

Bu arada operasyonlardan birinde Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde yük taşımacılığı yapan bir TIR'ın dorsesinde, Suriye uyruklu 3 kişinin olduğu yönünde bilgi aldı.

Harekete geçen ekipler, TIR'ın dorse kapağının mührüne zarar verilmeden özel bir yöntem kullanarak açıldığını tespit etti.

X-RAY cihazlarının vücut ısısını tespit etmesine engel olmak için de yolcuların kendilerini alüminyum folyoya sardıkları belirlendi. TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda, 2 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin 500 euro karşılığında anlaştığı 2 kişi de gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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