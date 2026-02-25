Canlı
        Burak Berkay Akgül'e hayranından anlamlı hediye

        Burak Berkay Akgül'e hayranından anlamlı hediye

        24'üncü yaşına giren oyuncu Burak Berkay Akgül'e bir hayranı Bolu'da bulunan bir anaokuluna "Burak Berkay Akgül Drama Sınıfı" yaptırdı

        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 07:22
        Anlamlı hediye
        Dün 24'üncü yaşına giren Burak Berkay Akgül'e bir hayranı oyuncu için anlamdı bir hediye planladı.

        Burak Berkay Akgül'ün bir hayranı, oyuncunun doğum günü için Köy Okulları Yardım Projesi Derneği aracılığıyla Bolu'daki bir anaokuluna "Burak Berkay Akgül Drama Sınıfı" yaptırdı.

