Burak Berkay Akgül'e hayranından anlamlı hediye

Dün 24'üncü yaşına giren Burak Berkay Akgül'e bir hayranı oyuncu için anlamdı bir hediye planladı.

Burak Berkay Akgül'ün bir hayranı, oyuncunun doğum günü için Köy Okulları Yardım Projesi Derneği aracılığıyla Bolu'daki bir anaokuluna "Burak Berkay Akgül Drama Sınıfı" yaptırdı.