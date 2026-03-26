Burak Çelik ile Ece Bayrak'tan ikinci çocuk müjdesi

2013 Best Model of Turkey ve Best Model of The World birincisi Burak Çelik, 26 Aralık 2024’te menajer Ece Bayrak ile Karadağ'da dünyaevine girmişti.

Çift, 2025'in Ağustos ayında Kaan Aslan adını verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Çiftten müjdeli bir haber daha geldi. Burak Çelik ile Eve Bayrak, ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı.

"BİR KEZ DAHA"

Ece Bayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir kez daha..." ifadelerini kullanarak hamile olduğunu duyurdu.