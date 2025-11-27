Burak Dakak: Evlilik planımız var
Burak Dakak, geçtiğimiz haftalarda; "Üşengeçlikten evlenemiyoruz" diyen nişanlısı Leyla Tanlar'ın bu sözleri hakkında konuştu. Dakak; "Evlilik planımız var"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burak Dakak, kendisi gibi oyuncu olan nişanlısı Leyla Tanlar'ın başrolünde yer aldığı 'Erken Kış' filminin galasına katıldı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burak Dakak, duygularını; "Leyla'nın ilk filmi. Onun için de ayrı bir heyecanlıyım. Çok emek var. Aile olarak da yakından takip ettiğim için yolu açık olsun. Herkesin çok beğeneceğine eminim. Leyla ile de o anları onunla paylaştığım için çok mutluyum, gururluyum. İnsanın eşinin böyle güzel şeyler yapması, imzasını atması tarif edilecek bir şey değil" sözleriyle ifade etti.
Burak Dakak, geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Leyla Tanlar'ın; "Çok istiyoruz ikimiz de, keşke biri bizim yerimize planlasa ve bir anda biz evlensek. O üşengeçlikle uzuyor. Yoksa çok istiyoruz" şeklindeki açıklaması hakkında da konuştu.
Burak Dakak; "Leyla da 'Yoğunluktan dolayı evlenemiyoruz' demiş. Aslında evliliğe dair öyle planlarımız var. Zaten haberiniz olur" dedi.