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Burak Deniz aradığı aşkı Deniz Işın'da buldu

Geçtiğimiz yıl ekim ayında manken Didem Soydan ile ilişkisini noktalayan oyuncu Burak Deniz'in, meslektaşı Deniz Işın ile yeni bir aşka yelken açtı

HABERTURK.COM
  • Burak Deniz aradığı aşkı Deniz Işın'da buldu

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burak Deniz, dün kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın ile Etiler'deydi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen Deniz ve Işın, çıkışta taksi beklerken görüntülendi.
  • Burak Deniz aradığı aşkı Deniz Işın'da buldu

    "HAYATIMDA SADECE İŞ VAR" 

    İkili, basın mensuplarını fark edince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Burak Deniz, Deniz Işın'a dönüp, "Sen istersen içeri geç." dedikten sonra muhabirlere röportaj verdi. Işın ile arkadaş olduklarını ifade eden Deniz, "Hayatınızda kimse yok mu?" sorusuna "Yok, bu ara hayatımda sadece iş var." yanıtını verdi.
  • Burak Deniz aradığı aşkı Deniz Işın'da buldu

    "ARKADAŞIZ" DEDİ AMA...

    Öte yandan Burak Deniz ve Deniz Işın'ın mekanda bir hayli samimi olduğu öğrenildi. Daha sonra Işın'ın yanına giden Deniz, gazeteciler mekandan uzaklaştıktan sonra taksiye bindi.
  • Burak Deniz aradığı aşkı Deniz Işın'da buldu

    OMZUNA YATTI

    Etiler'den Cihangir'e giden ikili, sık sık etrafını kontrol etti. Beşiktaş'ta trafiğe takılan ikili, muhabirlerin olmadığını görünce aşka geldi. Işın, Deniz'in omzuna başını yasladı. İkilinin o anları, objektiflere böyle yansıdı. 
  • Burak Deniz aradığı aşkı Deniz Işın'da buldu

    Burak Deniz, Deniz Işın'ı Cihangir'e bıraktıktan sonra Kuruçeşme'deki evine döndü.
  • Burak Deniz aradığı aşkı Deniz Işın'da buldu

    AŞKLARI 1 YIL SÜRDÜ

    Burak Deniz, manken Didem Soydan ile 2020'nin eylül ayında birlikte olmaya başlamıştı. Ancak ikili, ilişkilerini geçtiğimiz yıl ekim ayında sonlandırmıştı.
  • Burak Deniz aradığı aşkı Deniz Işın'da buldu

    "GERİ KAFALI MIYIZ?"

    Soydan ile yollarını ayıran Deniz, sona eren beraberliğinin ardından ilk kez görüntülenmişti. Etiler'deki bir mekanda eğlenen oyuncu, çıkışta kız arkadaşlarıyla objektiflere takılmıştı. Arkadaşlarıyla otomobiline bineceği sırada görüntülendiklerini fark edince Deniz, aracın kapısını kapatmıştı.

    Ünlü oyuncuya, Didem Soydan'dan neden ayrıldığı sorulmuştu. Deniz, "Didem Soydan'ın sosyal medyadaki iddialı paylaşımları nedeniyle mi ayrıldınız?" sorusuna, "Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?" yanıtını vererek, tepki göstermişti.

    Ayrılıklarının sebebiyle alakalı konuşmak istemeyen Burak Deniz, aracına yönelerek diğer sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.
  • Burak Deniz aradığı aşkı Deniz Işın'da buldu

    "ÇOK AŞIĞIM" DEMİŞTİ

    Daha önce bir programa konuk olan Soydan ise "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor." yanıtını vermişti.

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