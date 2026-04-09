OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Burak Deniz, oyunculuk kariyerine 2011 yılında “Kolej Günlüğü” dizisiyle adım attı. Bu yapımın ardından “Sultan” (2012), “Kaçak” (2013), “Medcezir” (2014), “Tatlı Küçük Yalancılar” (2015), “Gecenin Kraliçesi” (2016), “Aşk Laftan Anlamaz” (2016-2017), “Bizim Hikaye” (2017-2019) ve “Maraşlı” (2021) gibi birçok projede rol aldı. Televizyon dizilerinin yanı sıra dijital platformlarda yayımlanan “Yarım Kalan Aşklar” (2020) ve “Cahil Periler” (2021) yapımlarında da izleyici karşısına çıktı.

Oyuncu, sinema alanında ise yönetmen Mu Tunç imzalı “Arada” filminde Ozan karakterine hayat vererek başrolde yer aldı. 2023 yılında Netflix’te yayımlanan “Şahmaran” dizisinde de rol alan Deniz, son olarak Ay Yapım imzalı, başrolü Hilal Altınbilek ile paylaştığı “Sahtekarlar” dizisinde izleyiciyle buluştu. NOW TV’de 12 Ekim 2025’te yayın hayatına başlayan dizi, 14 Mart 2026’da 22. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti.