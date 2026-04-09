        Haberler Bilgi Gündem Burak Deniz kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Oynadığı dizi ve filmler neler?

        Burak Deniz, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemdeki isimler arasında bulunuyor. Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, bu isimler arasında Burak Deniz'in de yer aldığı öğrenildi. NOW TV'de yayınlanan 'Sahtekarlar' dizisinde başrolü üstlenen oyuncunun hayatı ve kariyerine dair detaylar ise kamuoyu tarafından merak ediliyor. Peki Burak Deniz kimdir? İşte detaylar...

        Giriş: 09.04.2026 - 11:00 Güncelleme:
        1

        Burak Deniz, İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. 1991 doğumlu oyuncu, lise yıllarında katıldığı bir oyunculuk atölyesinde Gökçe Doruk Erten tarafından keşfedildi. Oyunculuk kariyerine 2011 yılında 'Kolej Günlüğü' dizisiyle adım atan Deniz, ardından birçok yapımda rol aldı. Son olarak NOW TV’de yayınlanan 'Sahtekarlar' dizisinde başrolü üstlenen oyuncunun yaşamı ve kariyeri, kamuoyu tarafından merak edilmeye devam ediyor.

        2

        BURAK DENİZ KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

        Burak Deniz, 17 Şubat 1991’de İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını İzmit’te geçiren oyuncu, eğitim hayatına İzmit 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda başladı. Ardından Gazi Lisesi’nden mezun olan Deniz, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde tamamladı.

        3

        OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

        Burak Deniz, oyunculuk kariyerine 2011 yılında “Kolej Günlüğü” dizisiyle adım attı. Bu yapımın ardından “Sultan” (2012), “Kaçak” (2013), “Medcezir” (2014), “Tatlı Küçük Yalancılar” (2015), “Gecenin Kraliçesi” (2016), “Aşk Laftan Anlamaz” (2016-2017), “Bizim Hikaye” (2017-2019) ve “Maraşlı” (2021) gibi birçok projede rol aldı. Televizyon dizilerinin yanı sıra dijital platformlarda yayımlanan “Yarım Kalan Aşklar” (2020) ve “Cahil Periler” (2021) yapımlarında da izleyici karşısına çıktı.

        Oyuncu, sinema alanında ise yönetmen Mu Tunç imzalı “Arada” filminde Ozan karakterine hayat vererek başrolde yer aldı. 2023 yılında Netflix’te yayımlanan “Şahmaran” dizisinde de rol alan Deniz, son olarak Ay Yapım imzalı, başrolü Hilal Altınbilek ile paylaştığı “Sahtekarlar” dizisinde izleyiciyle buluştu. NOW TV’de 12 Ekim 2025’te yayın hayatına başlayan dizi, 14 Mart 2026’da 22. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti.

