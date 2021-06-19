Galatasaray'da 19 Haziran tarihi ile birlikte seçim heyecanı yaşanıyor. Seçim kararının ardından ilk başkan adaylığını açıklayan Burak Elmas'la ilgili merak edilenleri derledik...

BURAK ELMAS KİMDİR?

İş Adamı Burak Elmas 1974 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Avusturya Lisesi mezunudur. Ardından University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Burak Elmas Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış 2017 yılında Galatasaray Başkanlığı adaylığı için ismi geçmiştir. Özhan

Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren’ in damadıdır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır. Ünlü iş adamı Sezgin Elmas’ın oğlu olan Burak Elmas baba tarafından aslen Giresunlu'dur.