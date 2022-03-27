Galatasaray seçime gidiyor... Sarı-kırmızılı kulüpte dün başlayan mali genel kurulda mali açıdan ibra edilen Burak Elmas ve yönetimi, idari açıdan ibra edilmedi ve tüzüğün göre seçim kararı alındı. Galatasaray'da yakın döneme kadar başkan vekilliği ve yardımcılığı görevlerini yürüten Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, Habertürk TV'de katıldığı programda Ayhan Şensoy'un sorularını yanıtladı. İbrasızlık sürecini anlatan Epözdemir, bundan sonra Galatasaray'ı neler beklediğiyle ilgili de açıklamalar yaptı. Epözdemir'in açıklamaları şöyle:

İBRASIZLIK SÜRECİ NASIL GELDİ?

"TFF'nin Galatasaray'a karşı sistematik bir muhalefeti oldu, burada bir tepki ve irade ortaya koymak gerekiyordu. İçeride bunun mücadelesini verdim, muhalefetimi ortaya koydum. Duruş sergilememiz gerektiğini söyledim ancak başkan Elmas, sistemi değiştirmemiz gerektiğini dile getirdi ancak Türkiye'nin kendi paradigmaları var ve sistemi değiştirmek için sistemin baş aktörünün yanınızda olması lazım. Bu olmadan yapamazsınız. Yönetim kurulu toplantılarına Fenerbahçe Genel Kurulu üyesi olup istifa eden danışmanlar katıldı. Galatasaray'ın mahreminin konuşulduğu yerler bunlar. Tüzüğün 94. maddesi açık, kulübe CEO atanamaz. Yürütme yetkisini genel sekreterlik birimine devredebilirsiniz. Bir CEO atandı. O CEO bütün profesyonellerle görüştü, 'Yöneticilerden değil benden talimat alacaksınız' dedi. Çok yakışıksız ifade silsilesiyle karşılaştık. Terim'in gönderilişiz süreci, zaman bakımından, yöntem bakımından çok yanlıştı. Bir yöneticinin eril dil kullanması, mesajların ortaya çıkması... Bu camiada tepki topladı. 'Bizi ibra edin, şunu ihraç edelim' gibi bir baskı kurma iradesi reaksiyon topladı. Sportif başarı yok. Mali anlamdaki taahhütlerin hiçbiri sübut etmedi. İçeride muhalefet yaptık ancak görüş ve düşüncelerimiz bir noktadan sonra kıymet bulmuyor, istifa ettik. Sürecin buraya geleceği çok belliydi."

BUNDAN SONRA GALATASARAY'I NE BEKLİYOR?

Tüzüğün emredici düzenleyici maddeleri var. 87'ye 22 çok net, mali veya yönetsel ibra olmaması durumunda en geç 30 gün içerisinde seçim düzenlemeye çağırıyor. İbrasızlık sonrasında sayın başkanın da genel kurulda yaptığı açıklamada bu maddeye harfiyen uyacağını belirtti. 59. maddesinde de ibra edilmeyen yönetimlerin ilk seçimde aday olamayacağını belirtiliyor. Rahmetli Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri yargıya başvurup tedbir kararı almıştı ama ilkesel olarak aday olamazlar. Galatasaray'ı seçim bekliyor.

Galatasaray 30 milyon taraftarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Seçimde yarışlar olacak, olmaya devam edecek ancak Galatasaray kimliğine uygun yürümesi lazım. Bizim adaylık sürecimizde karikatürler hazırlandı, bot hesaplarla saldırılar yapıldı. Galatasaray'ın değer yargılarına aykırı bir süreç yürütüldü. Adaylar çıkar, kadro ve projelerini ortaya koyar, Galatasaray'ın yarınları için projelerini anlatır. Bunlar yarışır. Son seçimlere kadar böyleydi ancak son seçimlerde dezenformasyon süreci yaşandı. Bu, Galatasaray'a yakışmıyor.

"Basın açıklamasından sonra hiç konuşmadım. Bir defa Köksal Ünlü, Burak Elmas'ın seçilmesinde önemli bir aktör. Bir yıldır onun yanındaydı, iyi bir Galatasaraylıdır. Kendimle yaptıklarımı anlatmak istemiyorum. Elimizden geleni yaptık. Maddi manevi 7 ay boyunca Galatasaray'a gururla hizmet ettik. Sayın başkan ne yazık ki gereğini yapmadı. O günkü koşullarda bizim söylediklerimiz hayata geçirebilseydi, en azından bu tenkit ettiğimiz konularda aksiyon alınabilseydi bu hatalar silsilesi söz konusu olmayacaktı."

FATİH TERİM BAŞKAN ADAYI MI?

Fatih hocanın takdiri... İki gün önce telefonda konuştum, genel kurula gelip gelmeyeceğini sordum fakat bu konuda etraflıca bir değerlendirme yapmadık. Hoca Galatasaray ve Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük spor adamlarından biridir. Galatasaray'ın her kademesinde görev yapabilecek niteliklere de sahiptir. Aday olur mu olmaz mı kendisinin takdiridir. Nerede hizmet etmek isterse Galatasaraylılar ona kucak açar.

BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLACAK?

Ben başkan adaylığı için bir profil çizmek istiyorum yoksa başkan adaylarımızın hepsi çok değerli ve kıymetli ama zihinleri tazelemek adına, çok yakın yöneticilik yapmış ve sorunlara vakıf olarak şunları söyleyebilirim:

"Bir defa Galatasaray'ın Bankalar Birliği anlaşması gereğince gelirlerinin yüzde 50'si temlikli olacak. Temmuz ayında ciddi bir ödeme var. Cicaldau ve Morutan'la ilgili taksitler ödenmedi, süreç FIFA'ya gidiyor. Onun dışında Falcao'nun taksitleri, Mustafa Muhammed'in bonservisi var. Galatasaray Başkanının kulübe finansman kaynağı ve desteği sunabilecek bir aktör olması lazım. En önemli kriterlerden biri bu. Finansman desteği sunabilecek bir başkan olmazsa bu yükü taşıyamaz"

"İki, siyasetle ilişkileri iyi olan bir aday olması lazım. Galatasaray'ın önemli gayrimenkul projeleri var, bunların geçmesi için her kulüpte olduğu gibi siyasetin katkısı oluyor"

"Üçüncüsü gayrimenkul projeleriyle ilgili teknik kısımlara da vakıf olması lazım. Geleceği, yarınlarının tek kurtuluş reçetesi Riva, Kemerburgaz, Florya ve Mecidiyeköy'dür. Sayın Dursun Özbek zamanında çalışmalar yapılmıştı hala o çalışmalar üzerinden proje yürütülüyor. Bu üç nitelik varsa yeni yönetim çok muvaffak olacaktır"