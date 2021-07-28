Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF Olağan Genel Kurulu sonrası Rachid Ghezzal için flaş açıklamalar geldi.

Elmas, Cezayirli oyuncunun transferi ile ilgili "Ghezzal'ı hocamız çok istedi. Bence Ghezzal'ın yaşı gereği son kontratı. Primleriyle birlikte, masada 3.8 milyon avro vardı. 1-2 aylık takdir için Galatasaray'ın geleceğine büyük bir yük olacak transferi yapmama kararı aldık" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ BİR TRANSFER HAMLESİ İÇİNDEYİZ"

Morutan transfer süreci hakkında da konuşan Burak Elmas, "Morutan, uzun zamandır listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı. Transfer bitmeden, taraftarlarımızın duygularıyla oynayarak heyecanlandırmak istemiyoruz. Son derece ciddi bir transfer hamlesi içindeyiz, bir kısmını tamamladık" dedi.

ÇEBİ'DEN YANIT

Bu açıklamanın ardından bu konu sorulan Çebi ise Elmas'a yanıt vererek "Biz şimdi alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız? Kendine göre bir açıklaması olmuş, saygı duyuyorum. Futbolcu zaten Beşiktaş'ın futbolcusuydu. Rosier ve Ghezzal transferinde zaten son imza aşamasındayız. Geçenlerde bir ifadesini okudum, kendisine değer veriyorum. Centilmenlik tek taraflı olur, biz en kralını yaptık"

"ÜCRETTE AYNI YERDE DURUYORUZ"

"Ghezzal'a yapılan ilk teklifin artırılmadığı iddiaları doğru mu?" sorusuna da cevap veren Çebi, "Doğrudur, olduğumuz yerde duruyoruz. Biz hiçbir müdahale etmedik ama bir başka takıma ait bir futbolcuyla da görüşmedik" diyerek sözlerini noktaladı.

"GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLERİM"

Ahmet Nur Çebi ayrıca Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı maçla ilgili "Galatasaray'a bu akşam PSV karşısında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TEIXEIRA SÖZLER

Çebi, Alex Teixeira transferi için ise "Teixeira transferinde gitgel yaşıyoruz. Futbolcu en fazla ücreti almaya çalışıyor, biz de en uygun ücreti vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.