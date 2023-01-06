Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

41 bin lira eski eşleri birbirine düşürdü

Burak Sergen ile 4 yıl önce boşandığı eşi Işıl Sergen’in arasındaki nafaka davası tarafları birbirine düşürdü. Burak Sergen’in 41 bin liralık nafakanın 10 bin liraya düşürülmesi için mahkemeye başvurması Işıl Sergen’i bir hayli öfkelendirdi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Burak Sergen ile eski eşi Işıl Sergen arasında nafaka krizi! - Magazin haberleri

    19 yıl evli kaldıktan sonra Burak Sergen ile 2018’de boşandıktan sonra da soyadını kullanmaya devam eden eski eşi Işıl Sergen arasındaki nafaka davası tarafların birbirlerini suçlamaya dönüştü.
  • Burak Sergen ile eski eşi Işıl Sergen arasında nafaka krizi! - Magazin haberleri

    İstanbul Aile Mahkemesi’nde 15 Mart 2018’de gerçekleşen boşanma davası sonucu çocukları Cansın Sergen’in velayetini annesi Işıl Sergen’e verirken Burak Sergen’in 20 bin TL nafaka ödemesine hükmetti.
  • Burak Sergen ile eski eşi Işıl Sergen arasında nafaka krizi! - Magazin haberleri

    Burak Sergen’in 14 yaşındaki oğulları Cansın için ödediği nafaka bu yıl artarak 41 bin 209 liraya çıktı. Ünlü oyuncu, bu miktarın azaltılarak 10 bin liraya düşürülmesini talep etti. Burak Sergen’in avukatı, dava dilekçesini mahkemeye şu şekilde sundu; “COVID-19 geçiren müvekkil, uzun süre hastanede yatmış, eskisi gibi kolay iş bulamamıştır. Rol aldığı projelerde de düşük ücret almaktadır. Çocuğuna nafaka ödemek için evlerini ve arabalarını satmak zorunda kalan müvekkil, şu anda kirada oturmaktadır. Ancak Işıl Sergen ise oyunculuk dışında el yapımı mum, mücevherat işi ve lüks muhitlerde emlakçılık yapmaktadır. Müvekkilin gelirinde azalma olurken, Işıl Sergen’in malvarlığında artış olmuştur. Bu nedenle nafakanın 10 bin liraya azaltılmasını istiyoruz.”
  • Burak Sergen ile eski eşi Işıl Sergen arasında nafaka krizi! - Magazin haberleri

    Işıl Sergen, bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu davaya tepki gösterdi.

    Işıl Sergen, Burak Sergen'i olan tepkisini şöyle dile getirdi; "Ben neye şaşırıyorum biliyor musunuz? Geçtiğimiz seneler bütün davaları kazanmışız. Çok ciddi kanıtlarla her iddianızı çürütmüşüz. Sabah çıkan haberde ki gerçeğe dayalı olmayan beyanlar ve sistematik olarak yıllardır maruz kaldığım ve bitmeyen psikolojik ve maddi şiddet! Artık yeter! Hep sustum çocuğumun ruh sağlığı için ve beyefendinin işlerini etkilememesi için ama ben sustukça, ben iyi oldukça şiddetin boyutu hem beyefendi hem de hayatında ki kadınlar tarafından artmaya devam etti. Ben şahsım adına tek kuruş nafaka alamıyorum. En kısa zamanda avukatım Sayın Burçe Gökçen Giritligil ile beraber basına röportaj verip yıllardır yaşadığımız süreci mahkemeyle paylaştığımız gibi kamuoyuyla da paylaşacağız. Kadına şiddet her boyutta yaşanıyor! Bu sefer sonuna kadar dur diyeceğiz. Sevgiler."
  • Burak Sergen ile eski eşi Işıl Sergen arasında nafaka krizi! - Magazin haberleri

    Burak Sergen, bu sözlerine oldukça öfkelendiği Işıl Sergen'e şu şekilde cevap verdi; "Oğlum Cansın Sergen'in annesi hanımefendinin bugün yayınladığı sosyal medya paylaşımlarını esefle görmüş bulunmaktayım. Her şeyi idrak aşamasında olan oğlumuz Cansın'ın üzülmemesi adına polemiğe girmek istememekle beraber hanımefendisinin söylemlerinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını, bugüne kadar karşılıklı kazanılmış davalar ile değil, karşılıklı anlaşmalarla oğlumuz ile ilgili kararları aldığımızı, oğlum ile ilgili yasal tüm nafaka ve diğer mali yükümlülüğümü bugüne kadar yerine getirdiğimi, hanımefendinin sahip olduğu hayat standardını boşanma sonrası da devam ettirebilmesi için gerekli tüm maddi olanakları kendisine sağladığımı, şahsına ödemek zorunda olduğum herhangi bir nafaka yükümlülüğüm olmadığını, dolayısıyla hanımefendiyi psikolojik ve maddi şiddete maruz bırakmaya yönelik bir hukuki ilişki içinde de olmadığımızı, kamuoyu ile bu şekilde yapılan paylaşımların, müşterek çocuğumuzun üstün menfaatine hizmet etmeyip, hanımefendinin şahsi maddi beklentilerinden kaynaklandığını üzüntü ile paylaşmak zorunda kalmış bulunmaktayım. Ortak çocuğumuzun ihtiyacından çok fazla fahiş rakamlara ulaşan nafaka miktarının hakkaniyete uygun makul rakamlara çekilmesi için yasal yollara başvuru hakkımız, maalesef "kadına şiddet gibi" çok önemli bir kavramla özdeleştirilip çarpıtılarak yansıtılmakta. Şahsıma kamuoyu baskısı kurmak adına dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. İnisiyatifim dışında oluşan bu gerçek dışı beyanlarla ilgili olarak avukatım Uğur Sıtkı'nın vekilliği ile yasal yollara başvuracağımı da ifade etmek isterim."
  • Burak Sergen ile eski eşi Işıl Sergen arasında nafaka krizi! - Magazin haberleri

    BURAK SERGEN HAKKINDA

    9 Şubat 1961'de Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi.

    Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalarda bulundu.
  • Burak Sergen ile eski eşi Işıl Sergen arasında nafaka krizi! - Magazin haberleri

    Sergen, 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra 'Sadakatsiz' adlı diziyle izleyici karşısına çıkmıştı.

    Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.