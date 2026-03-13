Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Burak Yılmaz: Antalyaspor'u iyi analiz ettik - Gaziantep FK Haberleri

        Burak Yılmaz: Antalyaspor'u iyi analiz ettik

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, rakibi iyi analiz edip doğru stratejiyle üç puan kazandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 23:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Antalyaspor'u iyi analiz ettik"

        Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 yendikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Yılmaz, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor karşısında nasıl oynanması gerekirse öyle oynadıklarını belirtti.

        "ANTALYASPOR'U İYİ ANALİZ ETTİK"

        Antalya deplasmanında istediklerini yapabildiklerini dile getiren Yılmaz, "Antalyaspor'u iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Biz bugün doğru oyunla tamamen geçiş üzerine bütün planımızı, stratejimizi kurduk ve bunda da muvaffak olduk. Antalyaspor'u bu kadar rahat geçeceğimizi beklemiyordum. Antalyaspor aşağılarda, zor bir durumda. Futbolun şakası olmaz. Daha sert, daha agresif bir Antalyaspor bekliyorduk." diye konuştu.

        Antalyalı olduğuna değinen Yılmaz, Antalyaspor'u çok sevdiğini, takımın en kısa sürede toparlanacağına inandığını ifade etti.

        Burak Yılmaz, ligde kalmak için bir takıma 34 puanın yeteceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
