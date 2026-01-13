Burak Yılmaz, kırmızı kart için özür diledi!

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta karşılaşmasını 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazandı.

Maçın en çok konuşulan anı ise Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz’ın gördüğü kırmızı kart oldu. Hakem Burak Pakkan’ın VAR incelemesi sonrası futbolcularından Tayyip Talha Sanuç’a kırmızı kart verilmesine sinirlenen Burak Yılmaz, orta hakem ve yardımcı hakeme sert tepki gösterdikten sonra kırmızı kart görmüştü. Kırmızı kart sonrası öfkesine hakim olamayan genç teknik adam, iki hakemin de üzerine yürürken, olayın daha da büyümesini araya girenler önledi.