Beşiktaş'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta sahalara dönen ve golünü atan Burak Yılmaz, maçın ardından şöyle konuştu:

Mücadeleyi değerlendiren Burak Yılmaz, "İlk maçım, erken de döndüm ama dönmem gerektiğini düşündüm. Gol attım ama fizik olarak hazır değilim. Maç iki tarafa da gitti geldi, 10 dakika bize döndü. Yeni bir takımız, yeni oyuncularımız var. Fizik olarak hazırlanmaya çalışıyoruz. Hocamızın direktiflerine uymaya çalışıyoruz. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Özlenen Beşiktaş'ı ilerleyen haftalarda göstereceğimizi düşünüyorum.

Kendi seyircin tarafından ıslıklanmak, protesto edilmek, hangi futbolcu olursa olsun üzücü bir şey, performansı düşüren bir şey. Bunun maçı kazanma isteğinden olduğunu biliyorum ama birazcık sabretsinler, özlenen Beşiktaş'ı izleteceğiz."