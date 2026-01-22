Burak Yılmaz: Tüm gücümüzle Konyaspor maçına konsantre olduk

Süper Lig'in 19’uncu haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yoğun kar yağışı altında devam eden antrenman teknik ve taktik hareketleriyle başladı. Antrenman öncesinde teknik direktör Burak Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Galatasaray maçının takım için önemli bir moral olduğunu ancak bir maça takılıp kalmayacaklarını önlerine bakacaklarını söyledi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle teknik ve taktik bir antrenman gerçekleştiremediklerini söyleyen Yılmaz, “Galatasaray maçı biçim için çok önemliydi ama o maç bitti. Geçmişe takılıp kalmıyoruz. Dün yok sürekli önümüze bakmak lazım. O maçın değeri özgüveni bizim için tabi ki de baki. Ama o oyuna takılıp kalamayız. Şu anda önümüzde bir Konya maçı var. Tüm gücümüzle o maça konsantre olmuş durumdayız. Hava şartları malum. Bir tek dün antrenman yapabildik. O da teknik ve taktik bir antrenman değildi. Bugün hava çok kötü sahada çalışamayacağız. Zannedersem yarın da öyle olacak. Ama bunların hiçbiri bizim için bahane değil. Maça konsantre olmuş durumdayız. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

"YABANCI BİR KALECİ TRANSFERİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Yılmaz, takımın yabancı bir kaleci transferi yapmak gibi bir düşüncesi olduğunu ancak bunun elzem bir durum olmadığını söyledi.

Kaleci transferi gerçekleştirdikleri durumda transfer sezonunu kapatacaklarını söyleyen Yılmaz, “Transferi şu an için yüzde 95 bitirdik diyebiliriz. Belki bir tane kaleci almayı düşünüyoruz. Eğer kaleci alabilirsek alacağız. Alamazsak da çok elzem değil benim için. Ama bir yabancı kaleci transferi yapmayı düşünüyoruz. Onunla birlikte transfer sürecini bitireceğiz. Kalecilerimize çok güveniyorum inanıyorum. Bir tane kaleci transferi yapabilirsek yapmaya çalışacağız” dedi.

"İKİNCİ DEVRE HER ZAMAN ZORDUR"

Lig maçının ikinci yarısının zorlu geçeceğinin farkında olduklarını onun için de bir maça takılıp kalmak yerine olaya maç maç baktıklarını söyleyen Yılmaz, “Her şekilde her şartta kendimizi hem fizik hem mental olarak hazırlamaya çalışıyoruz. Her şarta ayak uydurmaya çalışıyoruz. İkinci devre her zaman zordur ama biz kendi işimize bakacağız. Kendi önümüze bakacağız. Hedeflerimize hayallerimize bakacağız. O yüzden biz maç maç gidiyoruz. İkinci devrenin genelinin zor geçeceğini hepimiz biliyoruz ama biz tamamen şu anda Konya maçı sonrasında Gençlerbirliği maçı için hazırlanacağız. Maç maç gitmek istiyoruz ”açıklamasını yaptı.