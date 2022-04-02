Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın formasını giyen Mustafa Muhammed, iddialara göre tekrar Fransa Ligue 1 ekipleri tarafından isteniyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre daha önce Marsilya ve St. Etienne'in ilgilendiği Mısırlı forvet için son talip Lille.

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli futbolcularımızın da formasını giydiği Lille, önümüzdeki sezon forvet rotasyonunda büyük değişiklikler hedefliyor. Lille'in sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz ile kontrat yenilemeyeceği belirtiliyor.

Habere göre Kanadalı forvet Jonathan David'in ise Avrupa'nın devlerinden birine transfer olmasının beklendiğinin altı çizildi. Önümüzdeki sezon kadrosuna forvet katacağı kesin olan Lille'in Mustafa Muhammed'i listesine eklediği öne sürüldü.

Mısır ekibi Zamalek'ten önce kiralanan sonra bonservisi ile kadroya katılan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 36 resmi maçta 7 gol atıp 5 de asist yaptı.