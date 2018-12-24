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"Artık sloganımız değişti. Şimdi dağların başkenti diyoruz. İsviçre'nin Alpleri'nde bile böyle bir dağ silsilesi yoktur. Dünyanın en güzel dağ silsilesi Hakkari'dedir. Burası hep terörle gündeme geldi. Türkiye'nin dört bir yanındaki insanlar gelip bu güzellikleri görsünler. Hakkari, artık terörle değil, güzellikleri, yiğit insanları ve misafirperverliği ile anılsın istiyoruz. Burası dışarıdan bakıldığı gibi değil, Türkiye'nin en misafirperver insanlarının olduğu bir kent. Artık bu önyargıları kıralım."