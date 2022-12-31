Buray: Kısmetimin kapandığına inanıyorum 

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bir AVM'de objektiflere yansıyan Buray, "Alışverişe geldim arkadaşım ile. Yeni yıl öncesi de arkadaşım ile görüşmek istedim." dedi.

2022’yi değerlendiren şarkıcı, "Pandemi sonrası her şey çok güzel geçti. Çok konser yaptık. 11 ülke gezdim. Benim için güzel oldu. 2023’de daha çok gezmeli ve daha çok konserli geçer umarım. Ocak ayında da Arjantin, Brezilya, Uruguay’a gideceğim." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Ayşe Özyılmazel ile yaşadığı aşk ile de gündemde kalan şarkıcıya muhabirler, “2022 senesinde bazı aşklar yaşadınız, olmadı. Yeni yılda aşk ve evlilik olur mu?” sorusunu sordu. Buray ise, “Ben artık kısmetimin kapandığına inanıyorum. Bakalım göreceğiz artık. Akışına bıraktım. Fallara inanmıyorum artık. Kadere bıraktım, çıkarsa çıkar yoksa da olmaz zaten. Evlilik ise zor ama büyük de konuşmamak lazım." ifadelerini kullandı.