Buray: Türkiye'nin başı sağ olsun Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşan Buray, sahnede 8 Temmuz'da hayata veda eden Özkan Uğur'u seslendirdiği 'Mecburen' şarkısı eşliğinde anarak "Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi

Şarkıcı Buray, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullu dinleyicileriyle bir araya geldi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buray, sevenlerine yeni bir albüm geleceğinin müjdesini verdi. Şarkıcı, "Albümden önce yazın ortalarında bir single çıkaracağız. Albümde içime sinen ve her birinde beni anlatan, ruhumu yansıtan şarkıları seçtik. İnanıyorum ki dinleyenler de beğenecek" sözleriyle yeni projesini ilk kez Harbiye'de duyurdu.

"SÜREKLİ ÜRETİYORUZ" Ayrıca YouTube'da toplamda bütün videolarının 3 milyarı geçtiğini belirten Buray, "Sürekli üretiyoruz. Her hafta hem müzik hem de 'Ne Çektin Be Buray' gezi videolarımızı çekiyoruz. Şimdi ise evde büyük keyifle çektiğimiz 16 haftalık akustik videoları YouTube'dan yayınlıyoruz" ifadelerini kullandı. REKLAM

Buray, ayrıca konuklar arasında yer alan Ceren Gündoğdu'yu sahneye davet ederek 'Beni Affet' şarkısında düet yaptı.