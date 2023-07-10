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        Buray: Türkiye'nin başı sağ olsun

        Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşan Buray, sahnede 8 Temmuz'da hayata veda eden Özkan Uğur'u seslendirdiği 'Mecburen' şarkısı eşliğinde anarak "Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 09:40
        Özkan Uğur'a sahneden veda
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        Şarkıcı Buray, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullu dinleyicileriyle bir araya geldi.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buray, sevenlerine yeni bir albüm geleceğinin müjdesini verdi. Şarkıcı, "Albümden önce yazın ortalarında bir single çıkaracağız. Albümde içime sinen ve her birinde beni anlatan, ruhumu yansıtan şarkıları seçtik. İnanıyorum ki dinleyenler de beğenecek" sözleriyle yeni projesini ilk kez Harbiye'de duyurdu.

        "SÜREKLİ ÜRETİYORUZ"

        Ayrıca YouTube'da toplamda bütün videolarının 3 milyarı geçtiğini belirten Buray, "Sürekli üretiyoruz. Her hafta hem müzik hem de 'Ne Çektin Be Buray' gezi videolarımızı çekiyoruz. Şimdi ise evde büyük keyifle çektiğimiz 16 haftalık akustik videoları YouTube'dan yayınlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Buray, ayrıca konuklar arasında yer alan Ceren Gündoğdu'yu sahneye davet ederek 'Beni Affet' şarkısında düet yaptı.

        ÖZKAN UĞUR'A SAHNEDEN VEDA

        Buray, 8 Temmuz'da hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'u seslendirdiği 'Mecburen' şarkısıyla alkışlar eşliğinde anarak "Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

        Konserinin ikinci kısmında sanatçı babasına en sevdiği türkü 'Gül Goncaları'nı söyledi. Şarkıcıyı yalnız bırakmayan sevgilisi Ezgi Şenler de konseri Buray'ın annesi ve babasının yanından seyretti. Buray, 'Sen Sevda Mısın' şarkısını da sevgilisi Ezgi Şenler'e bakarak seslendirdi.

        Ezgi Şenler ile Buray'ın annesi ve babası
        Ezgi Şenler ile Buray'ın annesi ve babası
        #BURAY
        #özkan uğur
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