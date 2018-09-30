Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli ayrıldı mı?

30.09.2018 - 11:18 | Güncelleme:

Üç buçuk yıldır ilişki yaşayan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrıldı. Çiftin, Kaleli’nin tükenmişlik sendromu yaşadığı için ayrıldığı söyleniyor

  • 1 Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli ayrıldı mı? - Magazin haberleri
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    Posta’dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, "Poyraz Karayel" dizisinde tanışıp üç buçuk yıl aşk yaşayan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrılık kararı aldı.

  • 2 Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli ayrıldı mı? - Magazin haberleri
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    Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre İlker Kaleli, Emirgan'da sevgilisiyle birlikte yaşadığı evden eşyalarını toplayıp evi terk etti. 

  • 3 Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli ayrıldı mı? - Magazin haberleri
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    Çiftin arkadaşları araya girse de iki ünlü isim kararlarından vazgeçmedi. 

  • 4 Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli ayrıldı mı? - Magazin haberleri
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    Son olarak internet dizisi 'Dip'te rol alan İlker Kaleli bir röportajda "Devreleri yakmamak adına biraz yok olmak, ara vermek lazım. Şu sıralar hayatımın devre arasında gibiyim" açıklamasını yapmıştı. 

  • 5 Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli ayrıldı mı? - Magazin haberleri
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    Bunun üzerine tükenmişlik sendromu yaşadığı söylenen İlker Kaleli'nin ilişkiyi sonlandırdığı konuşuluyor. 

  • 6 Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli ayrıldı mı? - Magazin haberleri
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    Çiftin sosyal medyada birbirlerini takip edip fotoğraflarını silmemiş olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

  • 7 Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli ayrıldı mı? - Magazin haberleri
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  • 8 Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli ayrıldı mı? - Magazin haberleri
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