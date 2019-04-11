Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, reklam filmi hakkında konuşan Sinem Kobal, "Çok keyif alarak çalıştık. Yaz aylarını çok seviyorum, enerjimi yukarı çektiğini düşünüyorum. Ayakkabı da benim çocukluğumdan beri tutkumdu. Yazın enerjisinin insanlara nasıl geçiririz diye düşünürken, Los Angeles'a gittik. Gitmişken tatil de yaptım. Çekimleri tamamladıktan sonra bolca gezdim. 1 haftalıkta olsa güzeldi" dedi.
"O KADAR PAHALI TERCİH ETMEM"
Ayakkabılara karşı büyük bir zaafı olduğunu dile getiren güzel oyuncu, "Ayakkabıya servet verenlerden misiniz? Pahalı giyinir misiniz?" sorularına, "İşimiz gereği bazen iddialı seçimler yapılabiliyor ama ben o kadar pahalı tercih etmem. Bazen yaptığınız iş gereği pahalı giyinebiliyoruz ama en pahalı parçayı da giyseniz bazı zaman şık olamayabilirsiniz. Özel galalar ve davetlerde tabii ki iddialı giyinebilmek adına pahalı giyiniyorum" şeklinde yanıt verdi.
"BİRBİRİMİZE PAHALI HEDİYELER ALMAYIZ"
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında da konuştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun özel günleri atlamadığını dile getiren Kobal, "Birbirimize pahalı hediyeler almayız. Mesela zevklerimize göre daha manevi hediyeler alırız" ifadelerini kullandı.
"TELEVİZYONDAN BİR SÜREDİR UZAĞIM"
"Eşinizle beraber bir projede yer almak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Kobal, "Televizyondan bir süredir uzağım. Sektör şu anda kötü ama iyiye gideceğine inanıyorum. Benim içime sinen bir senaryo yok, o yüzden projelerden uzağım. Kenan çok başarılı bir aktör tabii ki onunla oynamak isterim ama şu an için böyle bir isteğimiz yok" diye konuştu.
"AİLE HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"
Sinem Kobal'ın arkadaşının kızı Lisa ile olan sosyal medya paylaşımları annelik provası yaptığı yorumlarına neden olmuştu. Kobal, o sorulara, "Arkadaşımın kızı var. Dünya tatlısı bir kız. Onunla keyifli anlarımızı koyduk, öyle yorumlar geldi. Aile bence her şeyden önemli. Kariyerde amaçlarımız, hedeflerimiz tabii ki olmalı ama aile her şeyin önünde" diye yanıtladı.
"SEVGİLİ GİBİYİZ"
Sinem Kobal'a destek olmak için lansmana katılan Burçin Terzioğlu, Hakan Muhafız dizisinin ikinci sezonu için, "26 Nisan'da ikinci sezon giriyor. Sonrada 3 ve 4'ün çekimlerine başlıyoruz. Ben ikinci sezondan bir bölüm izlemedim ama herkes ikinci sezon birinci sezondan çok daha iyi diyor. Bakalım göreceğiz" diye konuştu. Sinem Kobal ile arkadaşlıkları için, "Bizim dostluğumuz saf sevgi. 9-10 sene oldu Sinem'le, çok mutluyuz. Birbirimizi çok seviyoruz. Böyle deyince de sevgiliymişiz gibi oldu" diyerek kahkaha attı.
"AYRILALI 9 AY OLDU"
Geçen günlerde Burçin Terzioğlu, eski sevgilisi İlker Kaleli’nin fotoğrafını beğenmiş ve barışma iddiaları ortaya atılmıştı. Burçin Terzioğlu eski sevgilisi İlker Kaleli‘nin fotoğrafını beğenmesiyle ilgili “Biz ayrılalı 9 ay oldu. Kötü ayrılmadık. Hala arkadaşız, dostuz. Takip ettiğim bir arkadaşımın fotoğrafını beğenirken de başka bir şey düşünmeyin, bu çok doğal” açıklamasında bulundu.
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