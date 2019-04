5 | 27

"AİLE HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"



Sinem Kobal'ın arkadaşının kızı Lisa ile olan sosyal medya paylaşımları annelik provası yaptığı yorumlarına neden olmuştu. Kobal, o sorulara, "Arkadaşımın kızı var. Dünya tatlısı bir kız. Onunla keyifli anlarımızı koyduk, öyle yorumlar geldi. Aile bence her şeyden önemli. Kariyerde amaçlarımız, hedeflerimiz tabii ki olmalı ama aile her şeyin önünde" diye yanıtladı.