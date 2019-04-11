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"SEVGİLİ GİBİYİZ"



Sinem Kobal'a destek olmak için lansmana katılan Burçin Terzioğlu, Hakan Muhafız dizisinin ikinci sezonu için, "26 Nisan'da ikinci sezon giriyor. Sonrada 3 ve 4'ün çekimlerine başlıyoruz. Ben ikinci sezondan bir bölüm izlemedim ama herkes ikinci sezon birinci sezondan çok daha iyi diyor. Bakalım göreceğiz" diye konuştu. Sinem Kobal ile arkadaşlıkları için, "Bizim dostluğumuz saf sevgi. 9-10 sene oldu Sinem'le, çok mutluyuz. Birbirimizi çok seviyoruz. Böyle deyince de sevgiliymişiz gibi oldu" diyerek kahkaha attı.