KOÇ

Koç burcunun gezegeni Marstır ve ateş grubu bir burçtur. Çabuk öfkelenen koç burçları agresif gibi gözükebilirler. Ayrıca cesur ve güçlü görünümleri ile sevdiklerini korumak için çabalarlar. Ne kadar sert gözükseler bile eğlenceli ve sevecen bir kişilikleri vardır.

Sevecen ve eğlenceli tavırlarını başkalarına yansıtamamaları henüz keşfetmedikleri özelliklerindendir.

Koçlar çevrelerine örnek olacak davranışlar sergileyebilir. Onların şevkleri, başkalarına teşvik edici cesareti verebilir.

Bir durumun sorumluluğunu almaktan çekinmezler. Onlara sırdan gözüken bu özellik aslında birçok kişiye zor gelir ve genellikle kaçma eğilimi gösterirler.