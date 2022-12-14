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Gizli yetenekleri ve özellikleri olan burçlar! Farkında olmadığınız o özelliğiniz...

Her insanın karakterine göre farklı özellikleri vardır. Bazı insanlar özellikleri ve yeteneklerinin farkında iken, bazı insanlar yeteneklerinin fark etmeyebilir. Burcunuza göre keşfetmeniz gereken gizli yeteneklerinizi söylüyoruz…

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  • Burçların gizli yetenekleri! Farkında olmadığınız o özelliğiniz...

    KOÇ

    Koç burcunun gezegeni Marstır ve ateş grubu bir burçtur. Çabuk öfkelenen koç burçları agresif gibi gözükebilirler. Ayrıca cesur ve güçlü görünümleri ile sevdiklerini korumak için çabalarlar. Ne kadar sert gözükseler bile eğlenceli ve sevecen bir kişilikleri vardır.

    Sevecen ve eğlenceli tavırlarını başkalarına yansıtamamaları henüz keşfetmedikleri özelliklerindendir.

    Koçlar çevrelerine örnek olacak davranışlar sergileyebilir. Onların şevkleri, başkalarına teşvik edici cesareti verebilir.

    Bir durumun sorumluluğunu almaktan çekinmezler. Onlara sırdan gözüken bu özellik aslında birçok kişiye zor gelir ve genellikle kaçma eğilimi gösterirler.
  • Burçların gizli yetenekleri! Farkında olmadığınız o özelliğiniz...

    BOĞA

    Boğa’nın gezegeni Venüs’tür ve toprak burcudur. Genel olarak boğa burcu pozitiflik ve güvenilirlik gösterir. Dost canlısı olan boğalar, çalışkan ve iradelidir.

    Sahip oldukları en önemli yeteneklerden birisi ise kararlı yapılıdır. Kuralları çiğnemeyi sezmezler ve yaptıkları işe ellerinden gelen tüm gücü verirler.
  • Burçların gizli yetenekleri! Farkında olmadığınız o özelliğiniz...

    İKİZLER

    Hava grubu olan ikizlerin gezegeni Merkür’dür. İkizlerin kendi benliğindeki çelişkileri onları değişken bir yapıya sokar. Yaptıkları işte genellikle kafa karışıklığı yaşarlar. Ancak bu çelişkileri onlara farklı bakış açıları sağlar ve zekâlarını geliştirir.

    Ayrıca başkalarının zor algıladığı kavramları daha çabuk kavrarlar. Oldukça konuşkan oldukları için de gittikleri yerde arkadaş bulmaları onlar için zor olmaz.
  • Burçların gizli yetenekleri! Farkında olmadığınız o özelliğiniz...

    YENGEÇ

    Gezegeni Ay olan yengeçler su grubundandır. En belirgin özellikleri, problemlere karşı ayakta durabilmeleridir. Sahip oldukları bir diğer özellik ise sevgileri ve ilgileridir. Çünkü onlara göre fedakârlık gerçek ve kısıtlanmış sevginin ve saygının kanıtıdır.

    Önsezileri güçlü olduğu için kolay empati yapabilirler.
  • Burçların gizli yetenekleri! Farkında olmadığınız o özelliğiniz...

    ASLAN

    Güneş’in burcu olan aslan ateş grubundandır. Nazik bir kalbe sahip olan aslanlar güçlü bir iradeye sahiptir. Sevdiklerine karşı yapılan bir yanlış veya hata karşısında karşı tarafa kırıcı olabilirler. Arkadaş ve ailelerine ihanet etmezler.

    Önemli yetenekleri ise mantıklı bir çözüme kavuşabilmek için olayı objektif olarak her yönüyle dikkate alırlar. Bakış açılarını çok geniş tutarlar. Olayların görünmeyen yüzünü de çok rahat bir şekilde düşünebilirler. Ayrıca ilham verici sanat yönlerini genellikle gizlerler.
  • Burçların gizli yetenekleri! Farkında olmadığınız o özelliğiniz...

    BAŞAK

    Başak burcunun gezegeni Merkür’dür ve toprak grubudur. Güvenilir ve mütevazıdirler. Karar verirken genellikle kendi düşüncelerini dikkate alırlar. Aynı zamanda mükemmeliyetçi yapıları vardır.

    Zorluklarla mücadele etmeyi severler. Gizli yetenekleri ise mücadeleyi bırakmamak, kendi becerilerini geliştirmek ve meydan okumaktır.
  • Burçların gizli yetenekleri! Farkında olmadığınız o özelliğiniz...

    TERAZİ

    Terazi’nin gezegeni Venüs’tür ve hava grubu bir burçtur. Her şeyde denge arayışı vardır. Uyum içerisinde kalmayı başarırlar. Mükemmeliyetçi yapıları vardır. Hızlı düşünmek gizli yeteneklerinden birisidir. Dinamik düşünceye sahiptirler.
  • Burçların gizli yetenekleri! Farkında olmadığınız o özelliğiniz...

    AKREP

    Akrepler Mars tarafından yönetilir ve su grubu bir burçtur. Güçlü sezgilere sahiptirler ne yapmaları gerektiği konusunda genellikle sezgilerine güvenirler.

    En önemli yetenekleri ise manipülasyon gücüne sahip olmalıdır.
  • Burçların gizli yetenekleri! Farkında olmadığınız o özelliğiniz...

    YAY

    Jüpiter’in yönetmeliğinde olan yay ateş grubu bir burçtur. Yeni şeylere açıktır ve hem insanlara hem de durumlara uyum sağlarlar. Canları kolay kolay sıkılmaz kendilerini avutmayı bilirler.

    Hayal kırıklığı yaşasalar bile vazgeçmezler bu onların silahıdır.
  • Burçların gizli yetenekleri! Farkında olmadığınız o özelliğiniz...

    OĞLAK

    Toprak grubu olan oğlak, Satürn’e bağlıdır. Zihinleri ile zorluklara karşı kaldıklarında mücadele ederler. Çok çalışkan olan oğlaklar ideallerinden kolay kolay vazgeçmez.

    En önemli özelliği de sabırlı olmalarıdır. Başaralı olmalarının yanında sabır yatar. Boşa zaman geçirmeyi hiç sevmezler. Organize yaşamayı severler.
  • Burçların gizli yetenekleri! Farkında olmadığınız o özelliğiniz...

    KOVA

    Kova’nın yönetici gezegeni Satürn ve Uranüs’tür, hava grubu bir burçtur. Oldukça cömerttirler, başkalarının bakış açılarını görebilirler. Gizli yetenekleri ise mantıksal çözümler bulmaktır. Eleştirel düşünebilirler.
  • Burçların gizli yetenekleri! Farkında olmadığınız o özelliğiniz...

    BALIK

    Su grubu olan balık burcunun gezegeni Jüpiter ve Neptün’dür. Hassas bir yapıya sahiptirler. Kendi ihtiyaçlarına önem verirler. Sevdikleri kişiye de aynı hassasiyeti gösterirler.

    En gizli yetenekleri ise hayal güçleridir. Sanatsal yönleri gelişmiştir. Olumsuzluklarla yüzleşebilirler ve inançlıdırlar.

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