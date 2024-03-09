Burcu Biricik'ten hamilelik pozları
Yakın zamanda bebeğini kucağına almaya hazırlanan Burcu Biricik, katıldığı bir etkinlikte giydiği kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı
Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturmuşlardı. Ünlü çift ,yakın zamanda kız çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.
8 Mart Kadınlar Günü için düzenlenen bir etkinliğe katılan Burcu Biricik, kırmızı elbisesiyle katıldığı etkinlikten fotoğrafları sevenleriyle sosyal medya hesabından paylaşan Biricik, kısa sürede takipçilerinin birçok beğeni ve yorum aldı.
Fotoğraflar: Instagram