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        Haberler Magazin Burcu Biricik'ten hamilelik pozları

        Burcu Biricik'ten hamilelik pozları

        Yakın zamanda bebeğini kucağına almaya hazırlanan Burcu Biricik, katıldığı bir etkinlikte giydiği kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 17:19 Güncelleme: 09.03.2024 - 17:19
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        Hamilelik pozları
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        Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturmuşlardı. Ünlü çift ,yakın zamanda kız çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

        8 Mart Kadınlar Günü için düzenlenen bir etkinliğe katılan Burcu Biricik, kırmızı elbisesiyle katıldığı etkinlikten fotoğrafları sevenleriyle sosyal medya hesabından paylaşan Biricik, kısa sürede takipçilerinin birçok beğeni ve yorum aldı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Burcu Biricik
        #Emre Yetkin
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