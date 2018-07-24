Şile'de verdiği konser sonrası sahnenin kaldığı karavanın üzerine düşmesinden kıl payı kurtulan Burcu Güneş, konserlerine ara vermeden devam ediyor. Habertürk'ün haberine göre, ünlü şarkıcı yaz konserleri turnesinin ikinci konserini Mersin'in Anamur’ ilçesinde verdi. 12. Anamur Uluslararası Kültür ve Muz Festivali kapsamında sahneye çıkan şarkıcı konser için tercih ettiği altın renkli eteğiyle dikkat çekti. Güneş, konser bitiminde kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 30 bin hayranıyla selfie çekti.

Burcu Güneş, konser boyunca 20 yıllık müzik kariyerinin en hit şarkılarının yanı sıra son albümü “Anadolu’nun Güneşi”nde yer alan türkülerini seslendirdi.

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