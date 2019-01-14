Burcu Güneş sevgilisi Hakan Kutal'ın yeni yaşını kutladı

Giriş: 14.01.2019 - 08:48 | Güncelleme:  

Şarkıcı Burcu Güneş, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hakan Kutal’ın yeni yaşını önceki akşam Maslak'ta gerçekleşen sürpriz bir partiyle kutladı. İş yoğunluğu nedeniyle 1 Ocak doğumlu olan Hakan Kutal’ın gecikmeli doğum günü kutlamasına ikilinin yakın dostları katıldı. Hakan Kutal’ın yaşamından izler taşıyan pastayı sevgilisiyle birlikte üfleyen Kutal’ı ilk tebrik eden Burcu Güneş oldu

  • 1Burcu Güneş sevgilisi Hakan Kutal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Burcu Güneş ve Hakan Kutal, yeni yılda evlilik kararı aldıklarını açıkladı. 

  • 2Burcu Güneş sevgilisi Hakan Kutal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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    "DEĞİŞİK BİR ÜLKEDE NİKAHIMIZI YAPIP GELEBİLİRİZ"

    Bu yılın sonuna doğru evleneceklerini belirten Burcu Güneş, “Hem Türkiye’de hem de yurtdışında evlilik düşünüyoruz. Değişik bir ülkede nikahımızı yapıp gelebiliriz. Romantik, özel bir an olsun istiyoruz” diye konuştu. 

  • 3Burcu Güneş sevgilisi Hakan Kutal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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    "BÖYLE ŞEYLER BİZİM KİTABIMIZDA YAZMAZ"

    Güneş, “Türkiye’den nikaha gelecek olan konuklarınızın masraflarını siz mi karşılayacaksınız?” sorusuna “İşin içine ticaret sokmayız. Böyle şeyler bizim kitabımızda yazmaz” şeklinde cevap verdi.

  • 4Burcu Güneş sevgilisi Hakan Kutal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 12Burcu Güneş sevgilisi Hakan Kutal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 13Burcu Güneş sevgilisi Hakan Kutal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 14Burcu Güneş sevgilisi Hakan Kutal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 15Burcu Güneş sevgilisi Hakan Kutal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 16Burcu Güneş sevgilisi Hakan Kutal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 20Burcu Güneş sevgilisi Hakan Kutal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 21Burcu Güneş sevgilisi Hakan Kutal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 22Burcu Güneş sevgilisi Hakan Kutal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 23Burcu Güneş sevgilisi Hakan Kutal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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