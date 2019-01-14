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"DEĞİŞİK BİR ÜLKEDE NİKAHIMIZI YAPIP GELEBİLİRİZ"

Bu yılın sonuna doğru evleneceklerini belirten Burcu Güneş, “Hem Türkiye’de hem de yurtdışında evlilik düşünüyoruz. Değişik bir ülkede nikahımızı yapıp gelebiliriz. Romantik, özel bir an olsun istiyoruz” diye konuştu.