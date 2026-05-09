        BURCU KÖKSAL KİMDİR? Burcu Köksal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kariyeri ve otobiyografisi

        Son günlerde AK Parti'ye geçeceği konuşulan ve gündeme sıklıkla gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, hem Afyonlular hem de birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Peki Burcu Köksal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 16:27 Güncelleme:
        1

        Son günlerde AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, hem Afyonkarahisarlılar hem de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki Burcu Köksal kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte detaylar…

        2

        BURCU KÖKSAL NERELİDİR?

        Burcu Köksal, Afyonkarahisar doğumludur. Kökleri itibarıyla memleketiyle güçlü bir bağa sahip olan Köksal, siyasi kariyeri boyunca da Afyonkarahisar’ın sorunlarını ve yerel ihtiyaçlarını sık sık gündeme taşıyan isimler arasında yer almıştır.

        BURCU KÖKSAL KAÇ YAŞINDA?

        1975 yılında doğan Burcu Köksal, 2026 yılı itibarıyla 50’li yaşlarındadır. Eğitim hayatı ve mesleki kariyerinin ardından siyasete atılan Köksal, uzun yıllardır aktif şekilde kamu görevlerinde bulunmaktadır.

        3

        EĞİTİM VE MESLEKİ GEÇMİŞİ

        Hukuk eğitimi alan Burcu Köksal, mezuniyetinin ardından avukatlık yaparak meslek hayatına başlamıştır. Hukuk alanındaki birikimi, siyasi kariyerinde özellikle Meclis çalışmalarında aktif rol almasına katkı sağlamıştır.

        SİYASİ KARİYERİ VE MİLLETVEKİLLİĞİ DÖNEMİ

        CHP’den Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapan Burcu Köksal, bu süreçte özellikle adalet, kadın hakları, insan hakları ve yerel yönetim politikaları üzerine çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. Meclis’te yaptığı konuşmalar ve soru önergeleriyle aktif bir muhalefet profili çizmiştir.

        4

        AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

        2024 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Burcu Köksal, göreve başlamasının ardından şehirde altyapı, sosyal belediyecilik ve hizmet odaklı projelere ağırlık vermiştir. Belediyecilik anlayışında vatandaş odaklı hizmet ve şeffaf yönetim vurgusu öne çıkmaktadır.

        MHP'de kongre takvimi netleşti. CHP kurultay ceza davası ertelendi. Muhittin Böcek'in mal varlığına el konuldu. İran Dışişleri Bakanı Pekin'e gitti. Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan adayı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
