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Burcu'nun engelli aracını çalıp parçaladılar

Bursa'da, Serebral Palsi hastası Burcu Yıldız'a (33) ait akülü engelli aracı binanın girişinden çalındı. Polis tarafından parçalanmış halde bulunan akülü araç, anne Şükran Yıldız'a (53) teslim edildi. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Burcu'nun engelli aracını çalıp parçaladılar
Serebral Palsi hastasının aracı çalındı! "Kandil günü bizi ağlattılar"
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DHA

Olay, perşembe günü saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesinde meydana geldi. Serebral Palsi hastası kızı Burcu Yıldız ile yaşayan Şükran Yıldız, akülü engelli aracını, oturdukları binanın girişine bıraktı. Sabah saatlerinde sokak üzerine dolaşan iki şüpheli, bir süre evin etrafında dolaşıp, etrafı gözledi.

Daha sonra şüphelilerden biri binanın giriş kapısını açarak, akülü aracı, yanında taşıdıkları atık toplama aracının içerisine koydu. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Akülü engelli aracının çalındığını fark eden Şükran Yıldız, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, evin yakınlarındaki bir hurdalıkta engelli aracını buldu.

Aküsü üzerinden sökülen ve zarar gören araç, polis ekiplerince Şükran Yıldız'a teslim edildi.

'ÇOCUĞUM YÜRÜYEMEZ DURUMDA'

Akülü aracın kullanılamaz durumda olduğunu dile getiren Şükran Yıldız, "Saat 08.00 gibi biz çalındığını fark ettik. Daha sonra polisi aradım. Saat 21.00 gibi köprünün altında çocuklar oynarken bulup polise teslim ettiler ama kullanılamaz durumda.

Çocuğum yürüyemez durumda, doğuştan engelli. Önceden adım atabiliyordu ama 2011 yılında kalça çıkığı ameliyatı oldu. Ondan sonrada virüs kaptığı için yatalak durumda. Çocuğumu ben engelli aracıyla sokak sokak gezdirerek oturmasını sağladım.

Kağıt toplayıcıları çekçek arabasına sokmak için kesip parçalamışlar. Bunlar kandil gününde bizi ağlattılar, Allah da onları ağlatsın" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi (beyin felci) insan vücudundaki kasların hareketlerini, tonusunu veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel durumuna verilen isimdir. Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır.

Bu sebeple serebral palsinin belirti ve semptomları bebeklikte veya okul öncesi yıllarda ortaya çıkar. Genel olarak hareket bozukluklarına ve bunlarla ilgili anormal reflekslere, uzuvların ve gövdenin gevşekliğine veya sertliğine, anormal pozisyonda durmaya, istemsiz hareketlere, kararsız yürümeye veya bunların bir kombinasyonuna neden olur. Serebral palsi geçiren bireyler yutma problemleri yaşayabilirler ve genellikle göz kaslarındaki bir dengesizlik nedeniyle gözlerini aynı nesneye doğru odaklamakta güçlük çekebilirler. Ayrıca kaslardaki kasılmanın sertliği nedeniyle bireyin vücudunun çeşitli eklemlerinde hareket aralığını azalmış olabilir.

Serebral palsinin günlük faaliyetler üzerindeki etkisi bireyden bireye büyük farklılıklar gösterir. Bazı vakalarda bireyin normal yürümesi mümkünken, diğer vakalarda yardım gerekli olabilir. Bazı bireylerde normal veya normale yakın zihinsel gelişim gözlemlenirken, diğerlerinde zihinsel engellerin çıkması mümkündür. Eş zamanlı görülen diğer durumların arasında epilepsi, körlük veya sağırlık da olabilir.

Nedenleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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