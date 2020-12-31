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Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına konuk oldu. Son olarak Çocukluk ve Afili Aşk dizisinde rol alan güzel oyuncu Burcu Özberk hakkında merak edilen detaylar...

Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan[1] Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

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