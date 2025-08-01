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        Haberler Gündem Çevre Burdur'da bir tesise 2 milyon lira ceza | Son dakika haberleri

        Burdur'da biyogaz ve organik gübre tesisine 2 milyon lira ceza

        Burdur Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nce, Karamanlı ilçesinde faaliyet gösteren biyogaz ve organik gübre üretim tesisine 2 milyon 148 bin 262 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 18:27 Güncelleme: 01.08.2025 - 18:27
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        Burdur'da bir tesise 2 milyon lira ceza
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        Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nce yapılan incelemelerde tesisin kapasite artışı planlanan projesinde daha önce verilen "ÇED gerekli değildir" kararı kapsamında taahhüt edilen yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle ilgili mevzuat uyarınca 278 bin 536 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

        Açıklamada, ayrıca yapılan denetimde işlenmemiş hayvansal dışkı atıklarının çevresel tedbirler alınmadan yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda depolandığının tespit edildiği, bu durumun çevre mevzuatına aykırı bulunması nedeniyle işletmeye 1 milyon 869 bin 726 lira idari para cezası daha verildiği bildirildi.

        İki ayrı tespit kapsamında, 2025 yılı içerisinde tesise toplam 2 milyon 148 bin 262 lira ceza uygulandığı belirtilen açıklamada, biyometanizasyon tesisinin, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda faaliyetinin durdurulması için de süreç başlatıldığı bilgisi verildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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