Burdur'da bir tesise 2 milyon lira ceza

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nce yapılan incelemelerde tesisin kapasite artışı planlanan projesinde daha önce verilen "ÇED gerekli değildir" kararı kapsamında taahhüt edilen yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle ilgili mevzuat uyarınca 278 bin 536 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca yapılan denetimde işlenmemiş hayvansal dışkı atıklarının çevresel tedbirler alınmadan yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda depolandığının tespit edildiği, bu durumun çevre mevzuatına aykırı bulunması nedeniyle işletmeye 1 milyon 869 bin 726 lira idari para cezası daha verildiği bildirildi.

İki ayrı tespit kapsamında, 2025 yılı içerisinde tesise toplam 2 milyon 148 bin 262 lira ceza uygulandığı belirtilen açıklamada, biyometanizasyon tesisinin, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda faaliyetinin durdurulması için de süreç başlatıldığı bilgisi verildi.

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