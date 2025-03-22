Burdur'un kendi sazını, kendi türkü sözlerini üretmiş bir şehir olduğunu belirten Tülay Baydar Bilgihan, "Coğrafyadaki bu güzellik gönül teline dokunmuş. Dolayısıyla sazıyla, curasıyla, sipsisiyle, kabak kemanesiyle sanatçının aynı zamanda enstrümanını da yaptığı bir şehir. Bu pek çok yerde çok rastladığımız bir durum değil ve 100'den fazla halk kültürüne eser kazandırmış bir şehir. Altınyayla'nın sipsisi de bu anlamda türküleri de Kozağaç'ın yine türküleri ve özellikle Kozağaç curası herhalde sanat dünyasında en önemli enstrümanlardan ve bu eserlerin de Burdur'dan çıkması son derece anlamlı." dedi.