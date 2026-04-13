Burdur'da kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:52
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kaza, Çarşamba günü Bucak ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kervan Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile 10 yaşındaki Kaan Gümüşsoy'in kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazada Gümüşsoy ağır yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
APIR YARALANAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Kaan Gümüşsoy, 5 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ