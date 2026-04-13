Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Burdur'da kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Burdur'da kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza, Çarşamba günü Bucak ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kervan Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile 10 yaşındaki Kaan Gümüşsoy'in kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazada Gümüşsoy ağır yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        APIR YARALANAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Kaan Gümüşsoy, 5 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

        #Burdur
        #Son dakika haberler
