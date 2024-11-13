Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı; üniversiteli motokurye öldü (2)
KAZAKAMERADABurdur'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü kurye Mehmet Aktaş'ın yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZAKAMERADA
Burdur'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü kurye Mehmet Aktaş'ın yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki üniversite öğrencisi Aktaş'ın savrulup, yere düştüğü anlar yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.