Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        AK Parti'li Yılmaz: Paranız varsa neden işçilerin sigorta primlerini ödemiyorsunuz (2)

        BURDUR'UZİYARET ETTİAK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Burdur İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:52 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Yılmaz: Paranız varsa neden işçilerin sigorta primlerini ödemiyorsunuz (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURDUR'UZİYARET ETTİ

        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Burdur İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanı Mustafa Özboyacı, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan ile görüşen Yılmaz, partililere seslendi. AK Parti'nin milletin içinden çıkan, milletin kurduğu bir parti olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yerlidir, millidir. Öyle dışarıdan uluslararası konjonktürdeki, uluslararası arenadaki emperyalist birtakım unsurların bizim ülkemiz üzerindeki emellerinin buraya ulaşarak yönlendirdiği, şekillendirdiği bir siyasi hareket değildir. Tamamen milletin içinden çıkmış; yerli, milli ülkemizin şehirlerinin sokaklarında, insanların bir araya gelerek geleceği inşa etmek üzere kurduğu bir siyasi harekettir" dedi.

        'SORUNLU SİYASET YAPIYORLAR'

        AK Parti'nin 22 yıldır ülke insanının hayatına katkı vermeye çalıştığını anlatan Yılmaz, şunları söyledi: "Bizim siyasi muhaliflerimiz farkındaysanız sorumluluk bilinci içinde değiller, tam tersine sorunlu siyaset yapıyorlar. Sorun üretiyorlar. Kendi içlerinde de sorun üretiyorlar. Sadece bizimle olan ilişkileri sorunlu değil, milletle de sorunlular. Milletle de sıkıntıları var. Kendi içlerinde kendileriyle de sorunları var. 2028'e giden süreçte, 'Cumhurbaşkanı kim olacak?', 'Partinin yeniden genel başkanı kim olacak?' gibi makamlarla ilgili iç çekişme, iç bünyesinde inanılmaz bir rekabet, birbirinin yüzünü tırmalayan adeta arka planda kuyusunu kazan, millete hizmeti bir kenara bırakmış kendileriyle uğraşan didişme, polemik içerisindeler."

        'DEM PARTİ, CHP'Yİ YEDEĞİNE ALDI'

        Yılmaz, "Sadece sorunlu bir siyaset yapmakla da kalsalar bir şey değil. Daha da öteye gittiler, farkında mısınız; bilmiyorum. Eylemli siyaset dediğimiz sokakta, mahallede eylem yapmak, miting düzenlemek, milletin hiç tasvip etmediği eylem ve davranışlar içerisinde olan DEM Parti ile eylem yapmaya başladılar, birbirlerine destek olmaya başladılar. Kent uzlaşısı denen şeyin herhalde CHP'ye yüklediği misyonun gereği olarak, CHP'ye öyle bir misyon yükledi DEM Parti'liler. Dediler ki, 'Bugüne kadar Meclis'te ittifak içindeydik. Mesela siz tezkerelere bizimle oy verdiniz ama yandan çarklı bir şeydi o, bizimle aynı yolu yürümüyordunuz. Bizimle ittifak içinde oluşunuz çok kuvvetli bağlarla değildi. Bizimle bundan sonra çok daha kuvvetli bağlarla olun' gibi onları kendi yedeklerine aldılar. DEM Parti, CHP'yi yedeğine aldı. O eylemli siyaset dediğimiz siyaseti ittifaka, artık kent uzlaşısı adı altında ittifaka döndürdüler. Birbirleriyle birlikte hareket ediyorlar, birlikte miting yapıyorlar, birlikte otobüsün üzerine çıkıyorlar. 'Kayyım atadınız bu ile' diyorlar. PKK ile olan irtibatın bir parçası haline gelmiş bir belediyeye devlet refleks göstermiş" diye konuştu.

        'MAKAM PAYLAŞIMI KAVGALARI VAR'

        CHP'nin kendi içerisinde çok sıkıntılı olduğunu belirten Yılmaz, "Onların 2028'e giden süreçteki makam paylaşımı kavgaları var. Hatta eski genel başkanları da şu anki genel başkanları da devrede. Eğer iktidarı kazansalardı; belediye başkanlarını, cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaklardı. Şimdi o cumhurbaşkanı yardımcısı olmayan ve tekrar belediye başkanı olan unsurlar gelecekte 'peki biz ne olacağız' diyorlar, bunların kavgası var. Bu kavgayı da görünmez hale getirebilmek için eylemli siyaset yapıyorlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?

        Benzer Haberler

        TKDK'den Burdur ve Antalya'ya 27 milyon liralık destek
        TKDK'den Burdur ve Antalya'ya 27 milyon liralık destek
        Burdur'da 3 amatör karşılaşmada 17 kırmızı kart çıktı
        Burdur'da 3 amatör karşılaşmada 17 kırmızı kart çıktı
        Burdur'da şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı
        Burdur'da şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı
        Kız arkadaşını indiremeyince taksiye zarar verip şoföre bıçakla saldıran şü...
        Kız arkadaşını indiremeyince taksiye zarar verip şoföre bıçakla saldıran şü...
        Burdur'da kıyafet çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
        Burdur'da kıyafet çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
        Burdur'da bir kadını alıkoyup taksiciye bıçakla saldıran kişi tutuklandı
        Burdur'da bir kadını alıkoyup taksiciye bıçakla saldıran kişi tutuklandı