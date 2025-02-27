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        Cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası

        BURDUR'da evindeki tamirat işlerinde yardımcı olduğu Bayram Sertcan'ı (76) bıçakla öldürüp, eşi Zehra Sertcan'ı (68) yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Ulu (43), ağırlaştırılmış ömür boyu ve 30 yıl hapisle cezalandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:53 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:00
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        Cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası
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        BURDUR'da evindeki tamirat işlerinde yardımcı olduğu Bayram Sertcan'ı (76) bıçakla öldürüp, eşi Zehra Sertcan'ı (68) yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Ulu (43), ağırlaştırılmış ömür boyu ve 30 yıl hapisle cezalandırıldı.

        Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil eve 30 Ekim'de saat 09.00 sıralarında gelen Sertcan ailesinin bakıcısı kadın, kapıyı açtıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla eve, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giriş kapısının yanındaki camdan içeri giren itfaiye ekipleri, Zehra Sertcan'ı odada kanlar içinde yerde, eşi Bayram Sertcan'ı ise mutfakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Bayram Sertcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Zehra Sertcan, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bayram Sertcan'ın cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerin çalışmasıyla şüphelinin Bayram Sertcan'ın evindeki tamirat işlerinde yardımcı olan inşaat ustası Ayhan Ulu olduğu belirlenip, evinde gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Ayhan Ulu, tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

        Ayhan Uslu hakkında Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın önceki duruşmalarında sanık Ayhan Ulu, Bayram Sertcan’ın davetiyle beton dökme işini konuşmak için evine gittiğini, eşi Zehra Sertcan’ın Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle kendisinin hırsız olduğunu ima edince ittirdiğini, tartışma çıktığını ve olayın yaşandığını iddia etti.

        Davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Ayhan Ulu, Zehra- Bayram Sertcan çiftinin çocukları Serdar Sertcan ve Arzu Özçoban ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Ayhan Ulu'nun avukatı, Bayram Sertcan'ın müvekkiline saldırdığı gerekçesiyle nefsi müdafaa hükümlerinin uygulanmasını, Zehra Sertcan'ın yaralanmasında ise ağır tahrik hükümlerinin uygulanarak beraat ve tahliye talep etti.

        Sertcan çiftinin avukatı ise "Bilerek, tasarlayarak öldürme ve yağma kastı ile olay yerine gelmiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını ve indirim hükümlerinin uygulanmamasını talep ediyoruz" dedi. Sertcan çiftinin çocukları da sanığın indirim uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Son sözü sorulan Ayhan Ulu, "Kimseyi öldürmek istemedim. Takdir mahkemenin, tahliyemi istiyorum" dedi.

        Kısa ara veren mahkeme heyeti, Ayhan Ulu'ya, Bayram Sertcan'a yönelik 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Zehra Sertcan'a yönelik 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl, 'Nitelikli yağma' suçundan ise 13 yıl hapis cezası verdi.

        Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Sertcan çiftinin kızı Arzu Özçoban, "Adalet yerini buldu. En ağır şekilde cezalandırıldı. Olayın çözülmesinde emekleri olan emniyet personeline de teşekkür ederim. Gece gündüz katili bulmak için çalıştılar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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