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        Kına gecesi hayali, huzurevinde gerçek oldu

        BURDUR'da huzurevinde kalan ve hiç evlenmeyen Emine Gülay'ın (69) kına gecesi hayali, gerçeğe dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:29 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:35
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        Kına gecesi hayali, huzurevinde gerçek oldu
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        BURDUR'da huzurevinde kalan ve hiç evlenmeyen Emine Gülay'ın (69) kına gecesi hayali, gerçeğe dönüştü. Üniversite öğrencileri ve huzurevi sakinlerinin de katıldığı eğlencede, Emine Gülay'a kına yakıldı.

        Burdur merkez Hilmi- Hafize Evin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan ve hiç evlenmeyen Emine Gülay için huzurevinin bahçesinde kına eğlencesi yapıldı. Eğlenceye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Gülcan Faki, MAKÜ Yaşlılık Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Deniz Say Şahin, üniversite öğrencileri ve huzurevi sakinleri katıldı. Huzurevi Müdürü İbrahim Çetinkaya, "Büyüklerimizin yıllar içinde kalplerinde taşıdıkları bir hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Huzurevimizde kalan kıymetli büyüğümüz, hayatı boyunca hiç evlenmemiş Emine teyzemizin bir hayali vardı. Bugün bizler bu güzel hayali yaşatmak, ona ve onun nezdinde bütün büyüklerimize bir nebze olsun mutluluk katmak için sembolik bir kına gecesi etkinliği düzenledik" dedi.

        'BİR HAYALİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK'

        MAKÜ Yaşlılık Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Deniz Say Şahin, "Merkez olarak huzurevimizde kalan büyüklerimizle gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde yaşlılarımızın gerçekleştiremediği, içlerinde kalan bir hayali olduğunu öğrendik. Bunların bazılarını gerçekleştirmek için ilk etkinliğimizi, 'Ben hayatımda hiç evlenmedim, düğünüm olmadı, düğün değil ama bir kına gecesi olsun çok isterdim. Bu benim çok içinde kaldı. Kına gecesi mi yapsak' diyen Emine teyzemizin kına gecesiyle gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

        'KINA GECEM OLMASINI ÇOK İSTİYORDUM'

        Üniversite öğrencileri eşliğinde eline kına yakılan Emine Gülay, çok mutlu olduğunu söyledi. Gülay, "Kına gecem olmasını çok istiyordum. Allah razı olsun hocalarımdan, müdürlerimden kına gecesi yaptılar bana. Allah bin kere razı olsun. Çok mutlu oldum misafirlerimin ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum" dedi. Emine Gülay'ın ağabeyi Mehmet Gülay da gözyaşları içinde kardeşini öperek, mutluluğuna ortak oldu. Kına yakılmasının ardından katılanlar, yerel sanatçıların söylediği türküler eşliğinde eğlendi.

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