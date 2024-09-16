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        Burdur'da 200 milyon dolarlık yatırım hedefli içecek fabrikasının ilk fazı açıldı

        Burdur'da toplam yatırım hedefi 200 milyon dolar olan ve minareli maden suyundan gazlı içecek üreten fabrikasının ilk fazı faaliyete geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:15 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:49
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        Burdur'da 200 milyon dolarlık yatırım hedefli içecek fabrikasının ilk fazı açıldı
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        Burdur'da toplam yatırım hedefi 200 milyon dolar olan ve minareli maden suyundan gazlı içecek üreten fabrikasının ilk fazı faaliyete geçti.

        Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Burdur 2.Organize Sanayi Bölgesinde kurulan fabrikalarıyla ilgili, yenilikçi vizyonlarını gösteren yeni yatırımlarını duyurmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Türkiye'nin maden suyu sektöründe büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirten Argat, "Türkiye'de maden suyu kategorisi 1,5 milyar litrelik bir pazar büyüklüğüne sahip ve Avrupa ile kıyaslandığında 10 kat fazla büyüme potansiyeli taşıyor." dedi.

        Markalarının doğuşunda salgın döneminin etkisinin büyük olduğuna işaret eden Argat, salgın sonrası tüketici dünyasında "sağlıklı ve iyi yaşam" kavramının giderek önem kazandığını ve Türkiye'deki içecek sektörünün tüketicilerin bu beklentisinin yarısını karşıladığını ifade etti.

        Argat, Burdur'da hayata geçirdikleri yeni yatırımlarıyla ilgili şunları kaydetti:

        "Tüketici beklentilerine yanıt vermek ve sektörde gerçek bir fark yaratmak amacıyla 30 milyon dolarlık yatırımla 2 yılı aşan bir sürede hayata geçirdik. Bu yatırımımız tamamlandığında 125 bin metrekarelik kurulu bir alanı kapsayacak. Üretim tesisimizin tamamında ise toplamda 200 milyon dolarlık bir yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Burdur'daki ilk fazımız olan 20 bin metrekarelik üretim alanında, Avrupa'nın en yüksek standartlarına sahip AR-GE laboratuvarlarımızda ürünlerimizi titizlikle geliştiriyoruz ve üretiyoruz." ​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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