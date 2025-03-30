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        Burdur'da bayram namazı kılındı

        Burdur'da vatandaşlar camilerde bayram namazı kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:55
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        Burdur'da bayram namazı kılındı
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        Burdur'da vatandaşlar camilerde bayram namazı kıldı.

        Tarihi Ulu Cami'nde kılınan namazın ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.

        Namaz sonrası Valilikçe avluda çorba ikram edildi ve bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Vali Tülay Baydar Bilgihan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Bilgihan, burada yaptığı konuşmada, bayramların yardımlaşmayı, dayanışmayı, birliği daha da artırdığını söyledi.

        Vatandaşların bayramını kutlayan Bilgihan, "Bütün geçmişlerimizi de rahmetle anıyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Bu vesileyle yakın coğrafyalarda hem İslam alemini hem de dünyanın herhangi bir köşesinde zulme uğrayan, sıkıntıya uğrayan bütün din kardeşlerimizin, bütün insanlığın barış, huzur ve esenlik görmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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