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        Burdur'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

        Burdur'da drift yaptığı tespit edilen sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 05.07.2025 - 12:05
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        Burdur'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
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        Burdur'da drift yaptığı tespit edilen sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

        Armağan İlci Mahallesi'ndeki drift görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan incelemelerde drift atan sürücünün H.Ç. olduğu tespit edildi.

        46 bin 392 lira idari para cezası uygulanan kişinin sürücü belgesi, cezanın 5 yıl içinde tekrarlanması nedeniyle daimi iptal edildi.

        Otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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