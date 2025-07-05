Burdur'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

Ekiplerce yapılan incelemelerde drift atan sürücünün H.Ç. olduğu tespit edildi.

Burdur'da drift yaptığı tespit edilen sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.