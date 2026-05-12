Burgan Bank'tan ilk çeyrekte 500 milyon TL net kâr

        Burgan Bank, yılın ilk çeyreğinde 500 milyon TL net kâr elde etti. Aynı dönemde ülke ekonomisine konsolide bazda 153 milyar TL tutarında kredi desteği sunan banka, konsolide aktif büyüklüğünü ise 207,5 milyar TL seviyesine yükseltti. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, yılın ilk çeyreğinde tüm iş kollarına yayılan bu büyümenin müşteri deneyimini geliştiren adımlar ve operasyonel verimliliği artıran uygulamalarla desteklendiğini ifade etti

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 12:42 Güncelleme:
        2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Burgan Bank olarak dengeli büyüme yaklaşımımız, etkin risk yönetimi anlayışımız ve dijitalleşme odağımız doğrultusunda yılın ilk çeyreğinde de güçlü performansımızı sürdürdük. Tüm iş kollarımıza yayılan büyümeyi, müşteri deneyimini geliştiren adımlarımız ve operasyonel verimliliği artıran uygulamalarımızla destekledik. Bu dönemde de yatırımlarımızın odağında teknolojik alt yapımızı geliştirecek ve markalarımızı ileri taşıyacak projeler yer aldı. Dinamik ve çevik yönetim anlayışımızla bilançomuzu etkin şekilde yönetirken, değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı uyum sağlayan yapımızı daha da pekiştirdik. Burgan Bank ve ON Dijital markalarımızı geleceğe taşıyacak yatırımlara kararlılıkla devam ediyor; hedeflerimize ulaşmak için hızlı, kararlı ve sürdürülebilir adımlar atıyoruz” dedi.

        ON Dijital tarafında büyüme ivmesinin sürdüğünü belirten Dinç, “Dijital kanallarımızda 1,6 milyondan fazla müşterimize hızlı, güvenli ve kesintisiz hizmet sunuyoruz. Masrafsız bankacılık işlemleri, avantajlı mevduat ve kredi oranları yanında zengin yatırım ürünlerimizle müşterilerimizin birikimlerine değer katmaya; farklı markalarla yaptığımız iş birlikleriyle onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Bu alandaki yatırımlarımız ve çalışmalarımız yeni müşteri kazanımında da bizi ileri taşımayı sürdürüyor. Uzaktan müşteri ediniminde ilk çeyrekte pazar payımız yüzde 4 seviyesine ulaştı. 51 marka, 6.842 satış noktasındaki iş birliklerimizle geniş bir erişim ağı oluşturduk. BKM standartları doğrultusunda sunduğumuz açık bankacılık hizmetlerinde %99,5 kesintisiz hizmet performansımızla operasyonel gücümüzü pekiştirdik. Sigorta tarafında komisyon gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üç kat artarak dijital iş modelimizin katkısını güçlendirdi” dedi.

        FİNANSMAN DESTEĞİ 122.1 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

        2026 yılının ilk çeyreğinde Burgan Bank, Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında reel sektöre sağladığı finansman desteğini 122,1 milyar TL seviyesine taşıdı. Bu büyüklüğün 86,2 milyar TL’si nakdi, 35,9 milyar TL’si ise gayrinakdi kredilerden oluştu. Nakit yönetimi, dış ticaret ve faktoring alanlarında geliştirilen dijital ve kişiselleştirilmiş çözümlerin işlem hacimlerine doğrudan katkı sağladığını vurgulayan Dinç, “Dış ticaret hacmimizi dolar bazında yüzde 40 büyüterek 1,2 milyar USD seviyesine ulaştırdık. Güçlenen satış yapılanmamızla, KOBİ segmentinde faktoring işlemlerinde işlem hacmimizi 8 kat artırdık” dedi.

        Birikim Yönetimi iş kolunda kat edilen gelişmeleri de değerlendiren Murat Dinç, şöyle devam etti: “Müşterilerimizin varlıklarını daha etkin değerlendirebilecekleri bir yapıyı güçlendirirken, yönetilen müşteri varlık büyüklüğümüzü mart sonu itibarıyla 69 milyar TL seviyesine taşıdık. Toplam fon büyüklüğümüz ise 26 milyar TL olarak gerçekleşti.”

        Burgan Yatırım tarafında ise Dinç, işlem hacmi ve komisyon gelirlerinde yüzde 33 büyüme kaydedildiğini ifade etti. Devam eden sıfır komisyon kampanyası ve ON Plus mevduat kampanyasının katkısıyla müşteri kazanımı ve aktivasyon süreçlerinde önemli bir ivme yakalandığını vurgulayan Dinç, hisse opsiyonları ve Eurobond işlemleriyle genişleyen ürün gamının da bu büyümeyi desteklediğini dile getirdi.

        Leasing ve filo kiralama tarafında 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü performansın sürdüğünü söyleyerek sözlerine devam eden Dinç, toplam işlem hacminde sektörde ilk 10, işlem adedi bazında ise ilk 5 arasında yer aldıklarını ifade etti. Bu dönemde aktif büyüklüğün 22 milyar TL seviyesine yükseldiğini vurgulayan Dinç, özkaynak kârlılığının yüzde 34 ve aktif kârlılığının yüzde 8 olarak gerçekleştiğini aktardı. Filo kiralama tarafında ise araç parkının toplam yatırım değerinin 9,5 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

