TEKNOLOJİ TOPLUMU DEĞİŞTİRDİ



Azaklı, 'Eskiden aile sıcaklığını hissettiğimiz yapımlar ekranlarda daha çok vardı. Sence neden böyle diziler yok?' sorusunu ise şöyle yanıtlıyor:



O zaman bence onu gerektiriyordu. Çünkü teknoloji bu kadar devreye

girmemişti. O yıllarda hatırladığım kadarıyla aile ve akraba ilişkileri bile başkaydı. O sıcaklık da dizilere yansıyordu. Ama şimdi hayatımıza teknoloji girdi ve o sıcaklık kayboldu. Pek çok izleyici daha çok entrikaların, heyecanın ve lüksün olduğu dizileri izlemekten keyif alıyor.

Azaklı ekranlara da geri dönmek istiyor: Uygun bir proje olursa neden olmasın...