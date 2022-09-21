Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Bir dönemin sevilen dizilerinden biri olan En Son Babalar Duyar'ın çocuk yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı. Başrollerinde; Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin yer aldığı En Son Babalar Duyar dizinde Burger Ceren karakterine hayat veren Jale Azaklı, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. 2021 yılında anneliği tadan Azaklı yıllar içerisndeki değişimi ile çok konuşuldu. İşte, En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son hali...

ABONE OL
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    2000'li yılların sevilen dizilerinden olan 'En Son Babalar Duyar'da canlandırdığı 'Ceren' karakteriyle hafızlara kazınan Jale Azaklı yıllar sonra ortaya çıktı.
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    Azaklı;  'Biri Bizi Gözetliyor', 'Gelinim Olur Musun?', 'Popstar', 'Akademi Türkiye' yarışmalarının yanı sıra 'Tatlı Hayat', 'Avrupa Yakası' ve 'Dadı' gibi yapımlar ekranlarda fırtınalar estirdi.
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    Bu dizilerden biri de, yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal'ın da rol aldığı 'En Son Babalar Duyar' idi.
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    Biri evli, üç kızı ve bir oğlu olan anne ile babanın eğlenceli ve telaşlı yaşamının ele alındığı yapımda, Levent Ülgen'in canlandırdığı 'Hallederiz Kadir'in 'üçkâğıtları' ise diziyi izleyenlerin hafızalarındaki yerini hala koruyor.
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    Dizide canlandırdığı Burger Ceren rolüyle hafızalara kazınan çocuk yıldız şimdilerde anne oldu. 
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    İşte, En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son hali ve Habertürk Magazin Sorumlusu Aytekin Teker ile olan ropörtajı...
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    ANNESİNİN MÜŞTERİSİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

    Jale Azaklı, ekran serüvenini şöyle anlatıyor: Annem kuafördü. Tiyatro ile ilgilinen bir müşterisi, "En Son Babalar Duyar' adında bir dizi başlayacak. 7 yaşlarında beyaz tenli, renkli gözlü, balık etli bir kız çocuğu aranıyor. Ben de sizin kızınızı düşündüm siz ne dersiniz?" demiş. Ailem ilk başlarda karşı çıktı ama ben 'Oynamak istiyorum!' diye tutturmuştum. Ailemi de ikna edip beni ön görüşmeye götürdüler.
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    BU DİZİDE ROL ALDIĞIM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM

    Dizinin yapımcısı Birol Güven ile görüşmesinden bahseden Azaklı, "Seçmelerde benim yaşlarımda pek çok aday vardı. Birol hocamın odasına götürdüler. Benimle ilgili biraz konuştuktan sonra 'Ezberin kuvvetli mi senin?' dedi, ben de 'Evet, kuvvetli' yanıtını verdim. Sonrasında beni 'Ayrılsak da Beraberiz'in setine gönderdi. Orada ufak bir prova yaptık ve rol benim oldu. Sonrasında 4 sezon boyunca 'En Son Babalar Duyar' dizisindeydim. Böyle bir projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Ali Sunal, Levent Ülgen ve Hatice Aslan
    gibi birbirinden usta oyuncularla aynı seti paylaşan 27 yaşındaki Azaklı, "Hepsinden ayrı ayrı deneyim ve tecrübeler edindim. Sadece oyunculuk adına değil hayata bakış açısı anlamında da çok şey öğrendim." diye konuştu.
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    KENDİMİ ŞÖHRETİN ETKİSİNE KAPTIRMADIM

    Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Azaklı, çocuk yaşlarda gelen şöhret hakkında ise, "Olumlu anlamda etkileri çok oldu. Benim için insanların bana karşı olan sevgisi ilgisi çok hoşuma gidiyordu. Ama şöhretin etkisine kendimi kaptırmadım. Çocuk yaşlarda da olsam işimi layıkıyla yapmanın bilincindeydim, bundan mutluluk duyuyordum." dedi.
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    Diziden görüştüğü kişilerin olduğunu söyleyen bir dönemin çocuk yıldızı, Hatice Aslan ve Levent Ülgen ile zaman zaman konuştuğunu ifade etti.
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    NEŞESİNE HAYRANDIM

    2020'de hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşegül Atik'i de anan Azaklı, "Oyunculuğunun yanı sıra çok iyi bir insandı. Neşesine, işine olan aşkına hayrandım." dedi.
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    BİROL GÜVEN, 'SEN ZAYIFLA NE İSTERSEN ALACAĞIM' DEDİ

    Dizide obur bir kız çocuğunu canlandıran Jale Azaklı, ilerleyen yaşlarında da kilo problemi yaşayınca Birol Güven'in desteğiyle diyetisyenin yolunu tutmuş.
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    Azaklı, şöyle konuşuyor:

    Ben diziye başladığımda çok kilolu değildim. Sonrasında çok kilo almaya başladım. 9 yaşında 58 kiloydum. Ailem uyarsa da onları hiç dinlemiyordum. Hatta bir ara Birol Güven de devreye girdi. Kilo vermeye teşvik edebilmek adına Bağdat Caddesi'nde bir diyetisyene yönlendirdi. 'Sen zayıfla ne istersen alacağım sana' diyordu. Birol hocamın gönderdiği diyetisyenle 7.5 kilo verdim ama sonra yine sıkıldım ve diyetisyeni bıraktım. Böyle başlayıp bıraktığım daha birçok diyetisyen oldu. Ardından sabır ve azimle 33 kilo verdim. Bir 10 kilo daha vermek istiyorum tabi. Hamilelikti, doğumdu derken diyete biraz ara verdim.
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    KİLOLARIM YÜZÜNDEN ROL VERİLMEDİ

    Ekranlardan uzaklaşmasının nedeni olarak kilolarını gösteren Azaklı, "Siz ne kadar güzel olursanız olun o yaşlarda kilolu çocuk oyuncu pek istenmiyor. 14 yaşlarındayken sevgili Reha Özcan ile kısa bir projede yer almıştım. Kendisini de çok severim. Bana bir sohbet esnasında 'Jalecim sen bu kiloyla ancak ileride orta yaşlı bir kadın rolüyle oynarsın.' demişti. Gerçekten doğru... Çünkü bizim sektörümüzde kilolu bir çocuksanız, gençseniz oyunculuk yapmakta zorlanıyorsunuz. Ekran güzelliğinin yanı sıra artık sosyal medya takipçisi de istiyorlar." ifadelerini kullandı.
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    EVLİ, MUTLU, ÇOCUKLU

    2015'te, özel bir ilaç firmasında bölge sorumlusu olarak çalışan Ömür Özkan ile hayatını birleştiren Azaklı, geçtiğimiz yıl anne olmuş. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşamını sürdüren Azaklı, şimdilerde 'İpek' adını verdiği kızını büyütüyormuş.
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    ANNELİK DAHA SAĞDUYULU OLMAYI ÖĞRETTİ

    Azaklı, "Annelik gerçekten farklı bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Derler ya; 'Anne olunca anlarsın!' Anne olunca kendi annemi daha çok anladım. Annelik daha düşünceli olmayı daha sağduyulu olmayı ve dahasını kattı." sözlerini kullandı.
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

    TEKNOLOJİ TOPLUMU DEĞİŞTİRDİ

    Azaklı, 'Eskiden aile sıcaklığını hissettiğimiz yapımlar ekranlarda daha çok vardı. Sence neden böyle diziler yok?' sorusunu ise şöyle yanıtlıyor:

    O zaman bence onu gerektiriyordu. Çünkü teknoloji bu kadar devreye
    girmemişti. O yıllarda hatırladığım kadarıyla aile ve akraba ilişkileri bile başkaydı. O sıcaklık da dizilere yansıyordu. Ama şimdi hayatımıza teknoloji girdi ve o sıcaklık kayboldu. Pek çok izleyici daha çok entrikaların, heyecanın ve lüksün olduğu dizileri izlemekten keyif alıyor.

    Azaklı ekranlara da geri dönmek istiyor: Uygun bir proje olursa neden olmasın...
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
  • Burger Ceren çok değişti! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.