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Burhan Çaçan dede olmayı çok sevmişti

Burhan Çaçan, dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Çaçan, bugün Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı. Burhan Çaçan, ardında gözü yaşlı ailesi, dostları ve ailesini bıraktı. Bir de anılarla yüklü fotoğraf arşivini. “Dede olmayı çok sevmiştim” yorumunda bulunduğu torunuyla sarıldığı fotoğraf görenlerin yüreğini burktu

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    * Tarihler, Burhan Çaçan'ın fotoğrafları yayımlandığı günü ifade ediyor.

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