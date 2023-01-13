Ailecek geçirdiğimiz covid-19 hastalığını atlattık. Bu süreçte öncelikle bütün sağlık çalışanlarına ve yanımızda olan kıymetli dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimi sunarım... Herkese hayırlı cumalar dilerim, maskemizi takalım ve mesafemizi koruyalım. Unutmayalım herşey sağlığımız için. 26 Mart 2021