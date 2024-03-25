Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Burhan Çaçan kaç yaşında öldü? Burhan Çaçan kimdir, nereli, ne zaman ve neden öldü?

        Burhan Çaçan kaç yaşında öldü? Burhan Çaçan kimdir, nereli, ne zaman ve neden öldü?

        Burhan Çaçan, Türk televizyon ve tiyatro dünyasının önemli isimlerinden biri olarak tanınır. 1960 yılında İdoğan Çaçan, kariyerine Amatör Sesler Yarışması ile başladı. Hala müzik dünyasında önemli bir boşluk bırakarak sevenleri tarafından büyük bir özlemle anılmaktadır. Burhan Çaçan kimdir? Burhan Çaçan neden öldü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burhan Çaçan kaç yaşında öldü?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burhan Çaçan Kimdir?

        Burhan Çaçan, 17 Ekim 1960'ta Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya geldi. Türk halk müziği alanında önemli bir sanatçı olan Çaçan, müzik kariyerine 1978 yılında TRT Erzurum Radyosu'nun düzenlediği amatör sesler yarışmasını kazanarak adım attı. Bu başarıyla birlikte Ankara'ya ve daha sonra İstanbul'a taşındı. 1981 yılında ilk albümünü piyasaya sürdü ve bu albümle müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. "Sefa Geldin", "Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Ayaz Geceler", "Yağ Yağmur" ve "Vurun Dalgalar" gibi albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca "Ağlama", "Her Yer Karanlık", "Ayaz Geceler" ve "Yağ Yağmur" gibi dört sinema filmi çekerek müzik kariyerini sinema dünyasına da taşıdı.

        REKLAM

        Burhan Çaçan, sadece Türk halk müziği alanında değil, ilahi müzik alanında da önemli çalışmalara imza atmıştır. "İlahiler 99" ve "Mevlüt Ve İlahiler" adlı iki ilahi albümü bulunmaktadır. Sanat yaşamının yanı sıra evli ve iki çocuk babasıdır. Halihazırda müzik kariyerine devam eden Burhan Çaçan, Türk müziğine katkılarını sürdürmekte ve geniş bir hayran kitlesi tarafından sevilmektedir. burhan çaçan kaç yaşında öldü? İşte Burhan Çaçan’ın hayatı.

        Burhan Çaçan’ın Hayatı

        1981 yılında "Sefa Geldin" adlı ilk albümünü çıkaran Çaçan, bu albümle müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. "Sefa Geldin", "Ben Yârime Neler Alayım", "Memik Oğlan", "İpek Mendil" gibi albümleriyle güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı. Özellikle "Ayaz Geceler" albümüyle büyük bir başarı elde etti ve albüm iki milyonluk satış rakamına ulaştı. Ardından "Yağ Yağmur" ve "Vurun" gibi birçok albümüyle milyonlarca satış rakamı elde ederek müzik dünyasında önemli bir başarıya imza attı.

        Sanatçı, kariyeri boyunca "Altın Kelebek", "Müzik Oskarları", "Müyap", "Müzik Magazin" gibi önemli organizasyonlarda Yılın Sanatçısı, Yılın Albümü ve Yılın Türküsü gibi birçok ödül aldı. Üç yıllık bir aranın ardından 2007 yılında "YALAN" adlı yeni albümüyle sevenleriyle buluşan Burhan Çaçan, güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla tekrar dinleyicilerinin gönlünde taht kurdu.

        Ancak, Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Burhan Çaçan'ın yaşamı, 12 Ocak 2023 Perşembe günü İstanbul Florya'daki evinde son buldu. Ünlü sanatçının vefatı, Türkiye'nin tüm kesimlerini derinden üzdü. Cenaze töreni, 13 Ocak 2023 Cuma günü Fatih Camii'nde düzenlendi. Törene TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu gibi birçok önemli isim katıldı. Cenaze namazı, cuma namazından sonra kılınarak, ardından naaşı Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi. Sanat camiası ve sevenleri, Burhan Çaçan'ı sonsuz bir minnet ve saygıyla anmaya devam etmektedir.

        Filmografi:

        • 1981 Makber
        • 1986 Ağlama Yavrum
        • 1987 Yetim Cemo
        • 1987 Her Yer Karanlık
        • 1989 Ayaz Geceler
        • 1990 Yağ Yağmur

        Diskografi:

        • 1981 Sefa Geldin
        • 1983 Kızlar Çıktı Çayıra
        • 1985 Deh Deyin Kızlar
        • 1986 Ben Yarime Neler Alayım
        • 1986 İpek Mendil
        • 1987 Memik Oğlan
        • 1988 Ayaz Geceler
        • 1989 Yağ Yağmur
        • 1990 Vurun Dalgalar
        • 1991 Sen Neredesin & Kış
        • 1992 Damla Damla
        • 1993 Senden Sonra
        • 1993 Çakmak Çakmağa Geldik
        • 1994 Mevlut Ve İlahiler
        • 1994 Neden Geldim İstanbul'a
        • 1995 Beni Anneme Götürün
        • 1996 Unutulmayanlar 1
        • 1998 Namussuz Ayrılık
        • 1999 İlahiler 99
        • 1999 Alınyazım
        • 2000 Türküleri Özledim
        • 2002 Gecenin Yarısı
        • 2004 Sus Dinle
        • 2007 Yalan
        • 2008 Sabaha Kadar
        • 2011 Zor Akşamlar İstanbul da
        • 2015 Bu Gece
        • 2018 Bu da mı Yalan
        Engin Nurşani kaç yaşında öldü?
        Engin Nurşani kaç yaşında öldü?
        Ahmet Kaya kaç yaşında öldü?
        Ahmet Kaya kaç yaşında öldü?
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan seçim güvenliği açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan seçim güvenliği açıklaması
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Ghezzal çark etti!
        Ghezzal çark etti!
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu