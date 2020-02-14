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Burhan Kuzu hakkında 'Zindaşti' incelemesi

İstanbul Başsavcılığı eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu ile ilgili "Zindaşti" incelemesi başlattı.

Burhan Kuzu
AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliyesine ilişkin soruşturma başlatan HSK müfettişlerine ifade veren hakimlerin baskı yaptığını öne sürdüğü AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen İranlı Naci Şerifi Zindaşti, geçtiğimiz yıl “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek”, “FETÖ üyeliği” suçlarından tutuklanmıştı. Zindaşti'nin tutuklandıktan 6 ay sonra gece yarısı kararıyla tahliye edilmesi ile ilgili şüphelerin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlatmıştı. HSK'nın görevlendirdiği müfettişlerce ifadeleri alınan hakimler, soruşturma safhasında Burhan Kuzu'nun aradığını, tahliye için baskı kurduğunu ileri sürmüştü.

İddiaların ardından Twitter'da kısa bir açıklama yapan Kuzu, "Zindaşti meselesi ile ilgili çok uzun zaman önce bir açıklama yapmıştım. Bir anayasa profesörü olarak, hayatım boyunca yargı bağımsızlığını savundum ve siyasi görevlerimde önemli katkılar yaptım. Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım. Esasen benim hukuk anlayışıma asla uygun değildir" demişti.

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