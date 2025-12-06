Habertürk
        Haberler Gündem Burhanettin Duran: Çocuklarımızı dijital araçların zararlarına karşı bilinçlendirmek zorundayız

        Burhanettin Duran: Çocuklarımızı dijital araçların zararlarına karşı bilinçlendirmek zorundayız

        TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'nde İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların dijital dünyada doğru yönlendirilmesi ve ekran kullanımında denge çağrısı yaparak aileleri "dijital dadılar"a karşı uyardı. Türkiye, 2023-2028 Çocuk Hakları Strateji Belgesi, 2025-2029 Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesi Eylem Planı ve imzalanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile kapsamlı bir yol haritası sundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 20:40 Güncelleme: 06.12.2025 - 20:40
        TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Çocuklarımızı doğru yönlendirmek, dijital araçların imkanlarından faydalanmalarını sağlamak ve zararlarına karşı bilinçlendirmek zorundayız. Tam da burada şunun altını özellikle çizmek isterim ki; ekranlardan kaçmak ya da kaçınmak mümkün değildir ancak çok hassas bir denge gerektirir. Biz Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çocuklarımızı dijital tehditlerden korumak üzere çok önemli bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda 2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile detaylı bir yol haritası oluşturduk" dedi.

        'Hayat ekranda değil'
        REKLAM

        TRT tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi 2025, ‘Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek’ temasıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Dijital dünyada çocukların karşılaştığı sorunlar, güvenli ve nitelikli içerik üretimi, kültürel değerlerin korunması ve uluslararası ölçekte politika geliştirme konularının ele alınacağı zirveye, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ve çok sayıda kişi katıldı.

        ‘ÇOCUKLAR DÜNYAYI YALNIZCA AİLELERİNDEN, OKULLARINDAN YA DA ÇEVRELERİNDEN ÖĞRENMİYOR’

        Burada konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Çocuklarımız, bizlerden farklı bir medya ortamının, dijital bir dünyanın içine doğmaktadır. TÜİK’in ‘Türkiye’deki Çocuklar 2024 İstatistiklere Bakış’ raporunun ‘Çocuk ve Bilişim’ başlığında, 6-10 yaş grubu çocuklarımızın internet kullanım oranı yüzde 87,9 olarak belirtiliyor. Bu veri, çocuklarımızın dijital bir dünyaya doğduğunu göstermekle kalmıyor; aynı zamanda öncü bir nesille, ilk dijital nesille karşı karşıya olduğumuzu da ortaya koyuyor. Çocuklarımız dünyayı yalnızca ailelerinden, okullarından ya da çevrelerinden öğrenmiyor. Sosyal platformlar, dijital oyunlar ve görsel-işitsel içerikler de çocukların öğrenme ve sosyalleşme süreçlerinin artık belirleyici unsurları arasında. Bu unsurlar, her teknolojik gelişim gibi imkanları ve tehditleri içinde barındırıyor. Mevzubahis çocuklar olduğunda bu sınamaların boyutu daha da genişliyor. Biz çocuklarımızı doğru yönlendirmek, dijital araçların imkanlarından faydalanmalarını sağlamak ve zararlarına karşı bilinçlendirmek zorundayız. Tam da burada şunun altını özellikle çizmek isterim ki; ekranlardan kaçmak ya da kaçınmak mümkün değildir ancak çok hassas bir denge gerektirir. Hanımefendi, siz daha önce bir konuşmanızda; ‘Gelin, çocuklarımızı bu ‘dijital dadıların’ elinden artık kurtaralım’ çağrısı yapmıştınız. İşte bu ifadeniz, televizyon veya dijital araçları konumlandırmada hepimiz için bir mihenk taşıdır. Biz bu ‘dijital dadıların’ kimler ve neler olduğunu yakından takip etmek zorundayız. İnsanlığın değerlerinin erdemi, ahlaki değerleri çocuklarımıza gösteren dijital dadılar olmalılar. Bizim medeniyetimizin, kültürümüzün değerlerini olanları anlatan, bu sosyalleşmeyi sağlayan dijital dadılar olmak durumundalar. Aksi takdirde biz bu dijital dadıların çocuklarımızın dünyasına bambaşka değerleri, bambaşka özellikleri ve hiç de arzu etmediğimiz ailemize zarar verecek unsurları getirmesiyle karşı karşıya kalabiliriz. O halde ben hanımefendinin çağrısını burada yenilemek istiyorum. Lütfen aileler çocuklarına sahip çıkarak dijital dadıların kim olduğuna dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.

        ‘ÇOCUKLARIMIZI DİJİTAL TEHDİTLERDEN KORUMAK ÜZERE ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜCADELE VERİYORUZ’

        Duran, "Biz Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çocuklarımızı dijital tehditlerden korumak üzere çok önemli bir mücadelesini veriyoruz. Bu kapsamda 2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile detaylı bir yol haritası oluşturduk. Ardından 2025-2029 dönemini kapsayan ‘Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesi Eylem Planı’nı hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımız, ‘Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzaladı. Az önce de hanımefendi bu dijital sözleşmeyi imzalayarak bu noktada güçlü bir destek verdiler. Teşekkür ediyoruz. Ülkemiz öncülüğünde hazırlanan bu sözleşmeyi uluslararası alanda da imzaya sunduk. Çocuklarımızın dijital haklarını görünür hale getirmeyi hedefleyen 13 maddelik bu sözleşme; tehditleri açığa çıkarma, toplumu sorumluluk almaya çağırma ve aynı zamanda uluslararası farkındalık oluşturma amacı taşımaktadır. Gerek devletimizin ilgili kuruluşları gerekse medya ve sivil toplum kuruluşlarımız bütün bu çalışmalar hepsi bahsettiğimiz değerleri gerçekleştirmek üzere. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan edilen içinde bulunduğumuz ‘Aile Yılı’da bu anlamda önem taşıyor. Elbette çocuklarımızın ilk rol modelleri olarak anne ve babalar en son her şeyin döndüğü sorumlu biz oluyoruz ve çocuklarımızın korunması anlamında bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor elbette ama bunlardan bir tanesi çocuk mahremiyetinin korunmasıdır" dedi. (D

        #Burhanettin Duran
        #dijital bilinç
        #haberler
