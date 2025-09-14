Habertürk
        Burnley - Liverpool: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Burnley - Liverpool: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, 4. haftada konuk olduğu Burnley'yi 1-0 mağlup etti. Mohamed Salah'ın 90+5'te kaydettiği penaltı golüyle kazanan Kırmızılar, ligde 4'te 4 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 18:10 Güncelleme: 14.09.2025 - 18:10
        Liverpool 90+5'te kazandı!
        İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Burnley'yi 1-0 yendi.

        Ligin 4. haftasında Burnley ile Liverpool, Turf Moor Stadı'nda karşılaştı.

        Liverpool, karşılaşma boyunca katı savunma yapan Burnley defansını aşmakta zorlansa da uzatma dakikalarında bulduğu golle galip geldi.

        Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, 90+5. dakikada penaltıdan attığı golle Liverpool'u 1-0'lık galibiyete taşıdı.

        Ev sahibi ekipte Lesley Ugochukwu, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

        "Kırmızılar" ligde 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Burnley ise 3 puanla 17. sırada kaldı.

