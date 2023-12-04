Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Bursa Bülbülü filminin konusu nedir? Bursa Bülbülü oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Bursa Bülbülü filminin konusu nedir? Bursa Bülbülü oyuncuları kimler?

        Bursa Bülülü filmi 4 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu ve başrolünü Ata Demirer'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturmaktadır. Bursa Bülbülü filmini ilk kez izleyecek olan filmseverler, Bursa Bülbülü filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. İşte Bursa Bülbülü filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 18:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bursa Bülbülü filminin konusu ve oyuncu kadrosu gündemi meşgul etmeye başladı. 4 Aralık'ta televizyon ekranlarında yayınlanacak film BKM imzası taşımaktadır. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Bursa Bülbülü filmi müzikal ve komedi türündedir. Peki, "Bursa Bülbülü filminin konusu nedir? Bursa Bülbülü oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Senaristliği Ata Demirer'e ait olan Bursa Bülbülü filminde en büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz'in hikayesi anlatılır. Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Taşkın'la tanışan Cengiz'in hayatı bir anda değişir.

        3

        Cengiz, iyi bir çıkış yapmak için dönemin ünlü bestekarı Şerafettin'in bestesini kullanmanın iyi bir fikir olduğunu düşünür. Cengiz bu amaç doğrultusunda ağabeyinden borç alır. Elbette bu süreç herkesin düşündüğü kadar kolay değildir. Kaset çıkarma süresince Cengiz'i, Taşkın'ı ve Taşkın'ın kardeşi Arzu'yu birbirinden şanssız olaylar bekler.

        4

        BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Cem Gelinoğlu

        Özge Özacar

        Tarık Papuçcuoğlu

        Melek Baykal

        Erkan Taşdöğen

        Celil Nalçakan

        Berkay Tulumbacı

        Seda Türkmen

        Bedir Bedir

        Toygan Avanoğlu ve daha birçok isim bulunuyor.

        5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?