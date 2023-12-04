Haberler Televizyon Bursa Bülbülü filminin konusu nedir? Bursa Bülbülü oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Bursa Bülbülü filminin konusu nedir? Bursa Bülbülü oyuncuları kimler? Bursa Bülülü filmi 4 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu ve başrolünü Ata Demirer'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturmaktadır. Bursa Bülbülü filmini ilk kez izleyecek olan filmseverler, Bursa Bülbülü filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. İşte Bursa Bülbülü filminin konusu ve oyuncuları... Habertürk Giriş: 04.12.2023 - 18:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 18:28 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Bursa Bülbülü filminin konusu ve oyuncu kadrosu gündemi meşgul etmeye başladı. 4 Aralık'ta televizyon ekranlarında yayınlanacak film BKM imzası taşımaktadır. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Bursa Bülbülü filmi müzikal ve komedi türündedir. Peki, "Bursa Bülbülü filminin konusu nedir? Bursa Bülbülü oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

2 Şurada Paylaş!







BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?



Senaristliği Ata Demirer'e ait olan Bursa Bülbülü filminde en büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz'in hikayesi anlatılır. Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Taşkın'la tanışan Cengiz'in hayatı bir anda değişir.